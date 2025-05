Police neuchâteloise (archives). Image: KEYSTONE

Trois ados romands volent une voiture et foncent sur la police

Dimanche soir, une course-poursuite a semé le chaos dans les rues de La Chaux-de-Fonds. En cause: trois adolescents de 13 ans au volant d’une voiture volée.

Plus de «Suisse»

Tout a commencé vers 22h20, le 25 mai, quand une Audi Q3 beige est subtilisée dans un garage privé de La Chaux-de-Fonds. Le propriétaire donne l’alerte, et la police retrouve la trace du véhicule environ une heure plus tard. Il circule alors sur l’autoroute N20 en direction de la ville.

Un barrage est mis en place au niveau du giratoire du Bas-du-Reymond à l'entrée de la Métropole horlogère. Mais les ados ne comptent pas s’arrêter: ils forcent le passage et, malgré deux pneus crevés, continuent leur fuite dans les rues de la ville.

Sur la rue Fritz-Courvoisier, une patrouille tente de bloquer la voiture en se plaçant juste devant elle. Les fuyards foncent délibérément sur le véhicule de police à l’arrêt. Personne n’est blessé. La cavale prend fin un peu plus loin, dans le quartier des Cornes-Morel, stoppée par une barrière et un second véhicule des forces de l’ordre.

Les trois occupants — tous âgés de seulement 13 ans, de nationalité suisse et portugaise — sont interpellés sur place. Ils vivent dans le canton et ont été placés en garde à vue. L’enquête est désormais entre les mains du Juge des mineurs.

Côté dégâts, le véhicule volé et la voiture de police ont été sérieusement abîmés et remorqués. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. (jah)