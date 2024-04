Le Conseil fédéral dit non aux initiatives foie gras et fourrure

Les aliments d'origine végétale importés seront également étiquetés s'ils risquent d'avoir été produits à l'aide de produits phytosanitaires classés comme dangereux. De plus, les prescriptions d'étiquetage s'appliquant à la provenance des ingrédients ainsi qu'au vin, au vin mousseux et au vin pétillant seront adaptées. La procédure de consultation sur ces modifications d'ordonnances court jusqu'au 12 juillet. (sda/ats)

Interdire le foie gras et la fourrure en Suisse? On veut votre avis

Le gouvernement rejette les initiatives populaires contre le foie gras et la fourrure, a-t-il décidé mercredi. Il souhaite cependant tenir compte des objectifs proposés, c'est pourquoi il propose un contre-projet indirect à l'initiative sur la fourrure et une déclaration obligatoire pour les produits issus du gavage.

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

Les CFF sont forcés de prendre des mesures à cause des Italiens

Comme les trains Eurocity de Milan à destination de Berne, Bâle et Genève sont trop souvent en retard, leur temps de parcours a été allongé. Mais ce n'est pas la seule liaison internationale sur laquelle les CFF se voient contraints de prendre des mesures.

Les trains Eurocity reliant Milan à Bâle via Brigue et Berne n'ont jamais été très rapides. Jusqu'à présent, les voyageurs passaient 4 heures et 12 minutes dans le train pour parcourir les quelque 350 kilomètres du trajet. Depuis le 2 avril, deux des trois trains proposés par jour ouvrable quittent Milan treize à quinze minutes plus tôt, mais sans arriver plus tôt à destination. Le week-end, trois liaisons sur quatre sont concernées. Dans le sens inverse, l'arrivée à Milan a été retardée de trois minutes.