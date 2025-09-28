en partie ensoleillé17°
Votation

Votations 28 septembre 2025: les résultats les plus extrêmes

votations 28 septembre 2025- les résulats extrêmes
Un dimanche agité, certaines communes se distinguent par leur vote.montage watson

Leur vote a été extrême ce dimanche

La Suisse a voté ce dimanche sur deux objets: l'e-ID et l'impôt sur les résidences secondaires. Et voici les communes qui ont eu les résultats les plus extrêmes.
28.09.2025, 16:2828.09.2025, 16:28

e-ID

Le Conseil voulait permettre aux utilisateurs de s’identifier aussi bien auprès des autorités que lors d’achats en ligne. La Confédération voulait gérer elle-même la technologie nécessaire, qui devait être facultative.

Loi sur l’e-ID

Dépouillés: 26/26 | Etat: Résultats

50,4% oui

49,6% non

7,5 cantons

15,5 cantons

  • Communes
  • Cantons

Gemeinde

L'acceptation par le peuple de la loi sur l'identification numérique ne devait pas faire un pli, selon les différents sondages disponibles avant le vote. Mais le résultat a été très serré finalement.

Les «non» les plus extrêmes

Valeur locative

L'abolition de la valeur locative par l'instauration de nouveaux impôts sur les résidences secondaires a été l'objet le plus âprement discuté de ces votations. Certains estimaient que c'était mettre fin à un impôt absurde et injuste, d'autres ont mobilisé en expliquant que ce changement mettrait à mal les finances cantonales et ne profiterait qu'à une frange de la population déjà favorisée.

Impôt immobilier

Dépouillés: 26/26 | Etat: Résultats

57,7% oui

42,3% non

16,5 cantons

6,5 cantons

  • Communes
  • Cantons

Gemeinde

Si l'objet a été accepté par 58% de la population suisse, il montre aussi un net Röstigraben. Et certaines communes se distinguent par des positions particulièrement extrêmes, comme on peut le voir ce dimanche.

(hun)

Voici qui profiterait vraiment de l'abolition de la valeur locative
Dix jours avant la votation, le PS publie une nouvelle étude. Celle-ci conclut que la suppression de la valeur locative profiterait avant tout aux retraités aisés. Les partisans de la réforme contestent.
Ce 28 septembre, le peuple a décidé de supprimer si la valeur locative. Les propriétaires n’auront alors plus à déclarer de revenu fictif pour leur logement principal ou leurs résidences secondaires. En contrepartie, la plupart des déductions pour intérêts hypothécaires et pour rénovations seront supprimées.
