Un dimanche agité, certaines communes se distinguent par leur vote. montage watson

Leur vote a été extrême ce dimanche

La Suisse a voté ce dimanche sur deux objets: l'e-ID et l'impôt sur les résidences secondaires. Et voici les communes qui ont eu les résultats les plus extrêmes.

e-ID

Le Conseil voulait permettre aux utilisateurs de s’identifier aussi bien auprès des autorités que lors d’achats en ligne. La Confédération voulait gérer elle-même la technologie nécessaire, qui devait être facultative.

L'acceptation par le peuple de la loi sur l'identification numérique ne devait pas faire un pli, selon les différents sondages disponibles avant le vote. Mais le résultat a été très serré finalement.



Les «non» les plus extrêmes

Valeur locative

L'abolition de la valeur locative par l'instauration de nouveaux impôts sur les résidences secondaires a été l'objet le plus âprement discuté de ces votations. Certains estimaient que c'était mettre fin à un impôt absurde et injuste, d'autres ont mobilisé en expliquant que ce changement mettrait à mal les finances cantonales et ne profiterait qu'à une frange de la population déjà favorisée.

Si l'objet a été accepté par 58% de la population suisse, il montre aussi un net Röstigraben. Et certaines communes se distinguent par des positions particulièrement extrêmes, comme on peut le voir ce dimanche.

