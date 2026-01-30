brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Votation

SSR: les dernières tendances pour les votations du 8 mars

Mikrofon-Ueberzuege, aufgenommen bei der Produktionsfuehrung der SRG, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland, ESAF, am Freitag, 29. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenz ...
Aucune majorité claire ne se dégage pour l'heure pour l'initiative sur la redevance radio-tv.Image: KEYSTONE

Voici les dernières tendances pour les votations du 8 mars

Redevance radio-tv, imposition individuelle, argent liquide: un premier sondage SSR donne des pistes sur ce que les Suisses vont glisser dans l'urne.
30.01.2026, 06:0030.01.2026, 06:27

Les Suisses diraient oui à l'imposition individuelle, selon le premier sondage SSR, publié vendredi en vue des votations du 8 mars. Aucune majorité claire ne se dégage en revanche pour l'initiative visant à réduire le montant de la redevance radio-tv à 200 francs.

Si le peuple avait voté à la mi-janvier, l'initiative SSR aurait été rejetée par 52% des sondés, tandis que 46% l'auraient acceptée. La part des indécis se monte à 2%. L'institut gfs.bern, qui a réalisé l'enquête, parle de situation d'impasse.

Large soutien pour l'argent liquide

L'introduction de l'imposition individuelle est soutenue par près de deux tiers des votants (64%). L'initiative sur l'argent liquide, tout comme le contre-projet, récolte aussi un large soutien avec 65% d'opinions favorables pour la première et 67% pour le second.

L'initiative de la gauche pour un fonds climat serait en revanche rejetée, trois sondés sur cinq se déclarant contre ou plutôt contre.

La votation sur l'imposition individuelle expliquée en 10 questions

Le sondage a été réalisé par l'institut gfs.bern entre le 12 et le 26 janvier auprès de 15 371 titulaires du droit de vote de tout le pays. La marge d'erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Sa danse sur une barque fait le buzz
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Coop rappelle plusieurs aliments pouvant contenir des «corps étrangers»
Coop rappelle des aliments susceptibles de renfermer des fragments de métal. Eu égard au risque sanitaire, la consommation de ces produits est à proscrire.
Attention: si vous avez fait vos courses chez Coop ce mardi 28 janvier, vérifiez vos achats. Le géant de la grande distribution vient d'alerter sur plusieurs aliments susceptibles de contenir des fragments métalliques.
L’article