Comment a voté votre commune ce 18 juin

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a établi un impôt minimal de 15% pour les entreprises des pays membre – dont la Suisse – qui font un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros. 140 Etats se sont décidés à adopter cette imposition.

Loi climat: ils ne veulent pas que les Alpes deviennent un Far West du solaire

Loi climat: ils ne veulent pas que les Alpes deviennent un Far West du solaire

Signataire de l'Accord de Paris sur le climat, la Suisse s'est engagée à être neutre en émissions de carbone d'ici à 2050. Le projet de loi accepté ce dimanche 18 juin met en avant des incitations pour «décarboner» l'économie suisse, notamment via l'innovation et la promotion de technologies durables. Pour ce faire, la Confédération a prévu des aides financières pour un total de 3,2 milliards de francs. Voici comment votre commune a voté. 👇

Ce dimanche – et pour la troisième fois – le peuple suisse s'est s'exprimé sur le sujet et il a (encore) dit oui. Voici ce que votre commune a voté. 👇

Le Conseil fédéral désirait rallonger un peu les mesures destinées à lutter contre le Covid. La loi Covid-19 avait été édictée comme une mesure d'urgence, à l'époque de la pandémie, et été actualisée plusieurs fois par le Parlement, la dernière fois en décembre dernier.

Plus de «Suisse»

Impôts, loi climat, loi Covid: si les résultats des votations fédérales de ce 18 juin ont largement été dévoilés au niveau national, voici les scores de chacune de ces initiatives par canton et commune romandes.

Les plus lus

Il évite l'armée en changeant de genre: les autorités fédérales réagissent

En Suisse, deux cas de transition ont soulevé des questions: y a-t-il eu un abus? L'Office fédéral de la justice a chargé l'Université de Fribourg de procéder à une évaluation de la situation.

La procédure n'est pas bureaucratique et coûte 75 francs: toute personne convaincue d'être une femme au lieu d'un homme (ou vice versa) peut changer de genre auprès de l'état civil. Il est possible de changer son nom ou de le conserver. L'administration n'a pas le droit de poser de questions sur la transidentité ou la transition, pas plus que de demander d'attestation médicale ou psychologique, comme le précise le Transgender Network Switzerland, l'association suisse des personnes trans.