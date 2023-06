Ces cantons ont déjà une astuce pour contourner l'impôt minimal mondial

Swiss Tax Report

Lors de la présentation de KPMG, l'évolution de l'imposition des personnes privées a également été examinée. Dans l'ensemble de la Suisse, celle-ci a diminué en moyenne de 0,07 point de pourcentage. Le canton de Zoug a les impôts les plus bas avec 22,06%, qui ont baissé de 0,16 point de pourcentage l'année dernière. Les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Obwald, de Nidwald et de Schwyz suivent directement sur la liste. Mais c'est en Suisse romande que les particuliers paient le plus d'impôts, à Genève avec 44,74 %. C'est plus de deux fois plus qu'à Zoug. La facture est également salée pour les particuliers à Bâle-Campagne, Vaud et Berne. L'an dernier, l'impôt sur les bénéfices des entreprises a baissé de 0,08 point de pourcentage dans toute la Suisse. C'est toujours dans le canton de Zoug que les entreprises profitent le plus, avec un taux d'imposition des bénéfices de 11,8 %.