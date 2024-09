Genève a voté à gauche sur les impôts et l'enseignement

Outre les deux objets fédéraux, les Genevois votaient sur deux scrutins cantonaux: la durée des études des enseignants et la fiscalité des entreprises.

Plus de «Suisse»

Au niveau fédéral et en direct 👇 En direct «Cela ne pouvait qu'être difficile» ++ Les résultats s'affinent

Genève refuse de toucher à la formation des enseignants

La formation des enseignants du primaire durera toujours quatre ans à Genève. Selon les premiers résultats, la réduction à trois ans est refusée dimanche en votation par 61,11% des voix. La réforme était attaquée par les enseignants et la gauche.

Genève conserve son cursus universitaire de quatre ans, alors que les autres cantons romands forment leurs futurs maîtres en trois ans dans des Hautes écoles pédagogiques. Votée par la majorité de droite au Grand Conseil, la modification de la loi sur l'instruction publique visait à former davantage d'étudiants à Genève et à leur permettre d'entrer plus vite sur le marché du travail.

Les référendaires ont gagné dimanche, jusque dans les rangs du Centre et du MCG, qui avaient initialement soutenu la réforme. Selon eux, la formation universitaire actuelle offre un haut degré d'expertise, en phase avec la complexité des situations et des besoins dans un canton urbain. Le cursus forme des généralistes capables d'enseigner quatorze matières dans les huit degrés du primaire.

Résultat des votes LIVE LIVE Dépouillés: 20/26 | Etat: 13:55 h Vers les résultats Initiative biodiversité Etat: estimations 37,0% oui 63,0% non 0 cantons 17,5 cantons Gemeinde 234/325 communes dépouillées Réforme LPP Etat: estimations 32,0% oui 68,0% non 0 cantons 17,5 cantons Gemeinde 234/325 communes dépouillées

Genève ne baisse pas les impôts des entrepreneurs

Genève refuse de baisser les impôts pour les patrons qui détiennent au moins 10% de leur entreprise, qui travaillent et résident dans le canton. Selon les premiers résultats, cette baisse fiscale est rejetée dimanche par 58,05% de «non» en votation.

La modification de la loi sur l'imposition des personnes physiques visait à soutenir l'économie locale en réduisant la charge fiscale des entrepreneurs. Elle était attaquée par Solidarités et le Parti du travail, membres de la coalition Ensemble à Gauche, avec le soutien du Syndicat interprofessionnel de travailleurs (SIT) en raison des pertes de recettes fiscales, estimées à 30 millions de francs.

Environ 4300 entrepreneurs étaient concernés par cette baisse d'impôts. Pour les référendaires, elle n'allait pas profiter à la majorité des propriétaires de petites et moyennes entreprises, mais à 23 contribuables, dont la valeur de la société dépasse les 30 millions et qui auraient vu leurs impôts baisser de 500'000 francs en moyenne.

(ats/hun)