Vous partez en escapade pour le week-end de Pâques? Vous avez meilleur temps de bien prévoir votre itinéraire, pour ne pas poireauter dans les bouchons. keystone/shutterstock

Voici où il y aura des bouchons de l'enfer ce week-end, selon le TCS

Dès jeudi, le début des vacances de Pâques dans 19 cantons devrait provoquer de fortes affluences sur les routes en direction du sud, avec un trafic particulièrement dense au Gothard, selon le TCS.

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Le week-end de Pâques et le début des vacances dans 19 cantons devraient entraîner une forte affluence sur les routes en direction du sud dès jeudi. Selon le TCS, il faut s'attendre à un trafic particulièrement dense au niveau du tunnel du Gothard.

Selon les prévisions publiées lundi par le TCS, les automobilistes qui prendront la route vers le sud avant le Jeudi saint devront s'attendre à un temps d'attente maximal d'une heure devant le Gothard. Dès midi ce même jour, les voyageurs passeront plus de deux heures dans les embouteillages.

Ce trafic important devrait continuer jusqu'au Vendredi saint. Ceux qui souhaitent passer la frontière à Chiasso après le Gothard doivent s'attendre à des retards supplémentaires, a indiqué le TCS. Un trafic de retour est attendu le lundi de Pâques.

Il faudra se lever tôt pour éviter le trafic

Le TCS recommande de se lever tôt ou de choisir un itinéraire alternatif, pour partir sans stress. Les voyageurs en provenance de Suisse orientale et des environs de Zurich peuvent emprunter l'itinéraire via le San Bernardino, détour qui vaut la peine si le temps d'attente au Gothard dépasse une heure.

Les voyageurs qui partent du Plateau en direction du sud peuvent également emprunter le train-auto via le Lötschberg ou le Simplon. Les voyageurs de Suisse romande peuvent passer par le Grand-Saint-Bernard ou le tunnel du Mont-Blanc. La plupart des cols alpins étant encore fermés, ils ne sont pas une alternative selon le TCS.

Une semaine avant les vacances de Pâques, des embouteillages se sont déjà formés ce week-end devant le portail nord du Gothard. Mardi dernier, l’Office fédéral des routes (OFROU) a donc annoncé la suppression de la circulation à voie unique sur le tronçon de l’A9 du col du Simplon près de Casermetta pendant les vacances.

Les CFF à la rescousse

Des trains supplémentaires circuleront à la gare du Lötschberg pendant les jours de Pâques. Les CFF renforcent également leur offre pour ces jours de forte affluence avec 27 trains supplémentaires et plus de 70 000 places assises supplémentaires. (sda/ats)