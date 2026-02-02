Les petits animaux sont acceptés en cabine, mais certaines règles s'appliquent. Image: Imago / Keystone, montage watson

Swiss: il voyage avec son chien et finit avec 791 francs d'amende

Les animaux domestiques peuvent être emmenés en cabine comme bagage à main lors des voyages en avion. Des règles claires s’appliquent toutefois. Et si on ne les respecte pas, la facture peut être salée.

En décembre 2024, un passager allemand voyage sur un vol de ligne de Swiss entre Zurich et São Paulo. A bord avec lui: son chien. En soi, cela ne pose pas de problème. Comme l’écrit Blick, Swiss autorise sur ses vols les animaux pesant jusqu’à 8 kilos à voyager en cabine.

Mais des règles claires s’appliquent: l’animal domestique doit voyager dans un sac de transport placé sous le siège devant soi. Celui-ci doit être propre, sécurisé contre toute fuite et résistant aux griffures.

Des règles à ne pas oublier

Cela signifie, à l’inverse, que les séances de câlins sur les genoux ou les promenades dans l’allée de la cabine sont interdites.

Et c’est précisément à ces règles que le passager allemand a contrevenu en décembre 2024. A peine lui et son chien ont-ils embarqué dans le jet qu’il sort son protégé de la caisse. Swiss souligne:

«Bien entendu, le propriétaire du chien est autorisé à nourrir son animal et à lui donner de l’eau. En revanche, la libre circulation du chien ou du chat dans la cabine n’est pas autorisée.»

Il existe des caisses de transport spécialement conçues pour les chiens et les chats. Image: Imago

Malgré cela, le passager sort à nouveau son chien du sac pendant le vol et ignore les rappels à l’ordre de l’équipage de cabine. Au total à trois reprises. Raison pour laquelle l’Office fédéral de l’aviation civile a condamné le propriétaire du chien à une amende de 791 francs.

Ce n’est pas un cas isolé. Les cas de propriétaires d’animaux voyageant en avion et se moquant des règles ont augmenté de 46% l’an dernier, passant de 80 infractions en 2024 à 117 l’année dernière.

