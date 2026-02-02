Swiss: il voyage avec son chien et finit avec 791 francs d'amende
En décembre 2024, un passager allemand voyage sur un vol de ligne de Swiss entre Zurich et São Paulo. A bord avec lui: son chien. En soi, cela ne pose pas de problème. Comme l’écrit Blick, Swiss autorise sur ses vols les animaux pesant jusqu’à 8 kilos à voyager en cabine.
Mais des règles claires s’appliquent: l’animal domestique doit voyager dans un sac de transport placé sous le siège devant soi. Celui-ci doit être propre, sécurisé contre toute fuite et résistant aux griffures.
Des règles à ne pas oublier
Cela signifie, à l’inverse, que les séances de câlins sur les genoux ou les promenades dans l’allée de la cabine sont interdites.
Et c’est précisément à ces règles que le passager allemand a contrevenu en décembre 2024. A peine lui et son chien ont-ils embarqué dans le jet qu’il sort son protégé de la caisse. Swiss souligne:
Malgré cela, le passager sort à nouveau son chien du sac pendant le vol et ignore les rappels à l’ordre de l’équipage de cabine. Au total à trois reprises. Raison pour laquelle l’Office fédéral de l’aviation civile a condamné le propriétaire du chien à une amende de 791 francs.
Ce n’est pas un cas isolé. Les cas de propriétaires d’animaux voyageant en avion et se moquant des règles ont augmenté de 46% l’an dernier, passant de 80 infractions en 2024 à 117 l’année dernière.
(her)