Beat Jans évoque la migration avec un ministre tunisien à Davos

On a trouvé cinq raisons au refus de Pfister d'être conseiller fédéral

Peu d'hommes politiques affichent aussi publiquement leur ambition de pouvoir que le président du Centre. Or, il ne veut pas gouverner. Comment cela s'accorde-t-il?

La décision du président du Centre Gerhard Pfister de ne pas se présenter au Conseil fédéral en a surpris plus d'un. Peu de politiciens ont formulé et mis en avant la revendication du pouvoir de manière plus claire: Pfister travaille depuis des années à établir le Centre (anciennement PDC) comme «troisième pôle» dans le paysage politique - et à marginaliser le PLR. Il a également subordonné l'orientation politique du parti à cet objectif. Sur le plan du contenu, il a toujours ajusté le cap en vue de gagner des pourcentages d'électeurs.