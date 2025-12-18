brouillard
Yverdon-les-Bains rallume la lumière toute la nuit

Dès le 1ᵉʳ janvier 2026, l’éclairage public sera allumé toute la nuit à Yverdon-les-Bains, mettant fin aux extinctions nocturnes instaurées lors de la crise énergétique.
18.12.2025, 16:3118.12.2025, 16:31

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD) a décidé de réactiver l'éclairage public sur l'ensemble du territoire communal dès le 1ᵉʳ janvier 2026. Il sera allumé toute la nuit sans interruption. Depuis juin 2025, l'extinction de nuit prévalait de 1h à 4h30 du dimanche soir au jeudi soir. Les nuits du vendredi et du samedi restaient illuminées.

Dans le cadre des économies d'énergie prises à l'automne 2022, hormis le secteur de la gare, qui reste allumé en permanence, l'éclairage public avait été éteint en semaine de 1h à 5h du matin, et le week-end de 2h30 à 5h du matin. En 2024, le centre-ville avait été maintenu allumé, puis étaient intervenus les assouplissements de juin dernier. Jeudi la deuxième ville du canton de Vaud indique dans son infolettre hebdomadaire:

«Cette nouvelle décision s'inscrit dans la continuité des adaptations engagées depuis 2024, à la suite des mesures d'extinction mises en place lors de la crise énergétique et des enseignements tirés des évaluations menées auprès de la population.»

A compter du 1er janvier prochain, l'éclairage public sera donc allumé toute la nuit sans interruption. Là où un éclairage dynamique est déjà en place, celui-ci sera activé, permettant une gestion intelligente de la luminosité lors du passage de piétons, explique la Municipalité.

Vue nocturne des rues d&#039;Yverdon-les-Bains.
Yverdon, le 5 janvier 2020.Image: Shutterstock

Le déploiement de l'éclairage public à LED et son pilotage se poursuit progressivement sur l'ensemble de la ville, notamment pour remplacer les ampoules au sodium et au mercure encore restantes, précise-t-elle encore. (jah/ats)

