Drame d'Yverdon: la police privilégie la piste d'un quadruple homicide

Les investigations sont menées par les enquêteurs de la brigade criminelle, de la cellule incendie et la brigade de police scientifique de la police de sûreté, sous l’égide du Ministère public. L'enquête se poursuit.

L'incendie, qui s'est rapidement propagé, aurait été amplifié par ce que les enquêteurs estiment être de l'essence, retrouvée dans différentes pièces de la maison. Les corps ont été identifiés, il s'agit bien de la famille qui vivait là: trois fillettes de 5, 9 et 13 ans, de leur maman de 40 ans et du père âgé de 45 ans.

Les circonstances de l'incendie qui a fait cinq morts à Yverdon-les-Bains se précisent. Après deux jours d'investigations, la piste du drame familial est la plus plausible selon la procureure en charge de l'affaire.

