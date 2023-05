Pour le commandant Marc Dumartheray, il s'agit de s'adapter aux évolutions dans le domaine de la mobilité. police nord vaudois

Des policiers vaudois en trottinette électrique? «Il faut être ouvert d'esprit»

Depuis peu, les Yverdonnois croisent des policiers... en trottinette électrique. Si l'image peut prêter à sourire, pour le commandant de la Police Nord Vaudois Marc Dumartheray, il s'agit simplement de s'adapter aux changements dans la société. «Un policier en e-trottinette pour dialoguer avec un utilisateur du même engin, c'est le meilleur moyen de faire de la prévention.»

À Yverdon-les-Bains, depuis quelques jours, la police se déplace désormais... en trottinette électrique. Deux agents juchés sur ces nouveaux engins vont à la rencontre de la population pour sensibiliser les utilisateurs. Pour la police, il s'agit de s'adapter aux évolutions dans le domaine de la mobilité:

«Ces trottinettes électriques correspondent aux nouveaux moyens de locomotion que l'on trouve auprès du public. Par conséquent, quoi de mieux qu'un agent en trottinette électrique pour aller à la rencontre de ceux qui l'ont adoptée au quotidien?» Marc Dumartheray, commandant de la Police Nord Vaudois.

L'objectif, dans un premier temps, est de rappeler les règles en vigueur pour ce type de deux-roues. Après une période de prévention, les agents distribueront des prunes aux usagers en faute.

Des agents enthousiastes

Pour le commandant, il s'agit avant tout d'un outil supplémentaire, et complémentaire aux patrouilles en voiture, à pied ou à vélo. Des agents en e-trottinettes, l'image peut paraître comique... pour ne pas dire risible pour les mauvaises langues. Y avait-il réellement besoin de doter deux agents de ce moyen de locomotion pour faire de la prévention? Le policier ne se laisse pas impressionner par les qu'en-dira-t-on:

«Moi, je pense que ça montre que nous sommes proches de la population. C'est un moyen totalement adapté et pour l'heure, les réactions sont très positives. Certes, nous sommes conscients que certains citoyens pourraient trouver ça un peu ridicule. Mais il s'agit d'être ouverts d'esprit face aux évolutions. Et je crois que, quand quelqu'un nous appelle pour une urgence, la personne ne se préoccupe pas de savoir comment la police intervient, tant qu'elle est là la plus rapidement possible.» Marc Dumartheray, commandant de la Police Nord Vaudois.

Le commandant assure qu'en interne, il n'y a pas eu d'oppositions. «Bien sûr, comme pour tout, certains agents étaient, disons, plus emballés que d'autres à l'idée de se déplacer en trottinette électrique», sourit le policier. «Mais les personnes que vous croisez sur ces engins se sont portées volontaires.»

Les policiers yverdonnois ont deux trottinettes électriques à leur disposition. police nord vaudois

L'idée vient par ailleurs du politique, qui souhaitait trouver un moyen de dialoguer avec les utilisateurs de ces engins, mais aussi de la police elle-même. «Notre nouveau chef de la proximité a monté ce projet avec son équipe, ça vient donc directement de la base», assure Marc Dumartheray.

Des trottinettes électriques en intervention ?

À terme, va-t-on voir de plus en plus de policiers vadrouiller à travers le Nord vaudois sur des trottinettes électriques? «C'est possible. Pour l'instant, nous en avons deux, l'expérience nous dira si ce moyen de locomotion est pertinent». Et de préciser qu'aujourd'hui, ce sont des agents de proximité qui utilisent les deux nouveaux engins électriques.

«Ce ne sont pas des agents de police secours qui seront envoyés en trottinette pour un accident de la route!» Marc Dumartheray, commandant de la Police Nord Vaudois.

Le commandant l'admet toutefois, si, lors d'un appel radio pour un accident, par exemple, c'est un agent de proximité en trottinette qui s'avère être le plus proche, il pourrait parfaitement être le premier à arriver sur place, pour sécuriser les lieux ou pratiquer les premiers gestes de secours notamment. «C'est sûr que s'il faut intervenir à Mathod, village qui dépend de la Police Nord Vaudois, ce n'est pas un agent en trottinette qui va se rendre sur place», sourit Marc Dumartheray. «Et je vous vois venir: non, nos trottinettes ne seront pas équipées de gyrophares!»

Après la prévention , des prunes plus ou moins salées

En cas de non-respect des règles encadrant l'utilisation des trottinettes électriques, les usagers peuvent recevoir des amendes d'ordre allant de 20 à 120 francs.

«Pour une trottinette électrique sur un trottoir, c'est par exemple une amende d'ordre de 30 francs» Marc Dumartheray, commandant de la Police Nord Vaudois.

Pour l'heure, la police yverdonnoise préfère axer son discours sur la prévention, soulignant par ailleurs que des cours seront donnés aux utilisateurs demandeurs, dans le futur, au jardin de circulation. Les automobilistes sont, eux aussi, sensibilisés à ces nouveaux usagers des routes. Le commandant rappelle également que l’âge minimal pour conduire un tel engin est de 14 ans et qu'en cas de non-respect, les conséquences peuvent être lourdes:

«Imaginez si un mineur sans permis, même avec une trottinette homologuée, renverse une personne âgée qui doit être hospitalisée. Il y pourrait y avoir un problème d'assurances, c'est le genre de situations qui peut mettre toute une famille en difficulté...» Marc Dumartheray, commandant de la Police Nord Vaudois.

De 14 à 16 ans, il faut un permis de conduire pour cyclomoteurs. «Lors d'un contrôle, un mineur sans permis sera dénoncé auprès du tribunal des mineurs.»

Quelles sont les règles en trottinette électrique? La police rappelle que ces engins, interdits sur les trottoirs, ne doivent pas circuler à plus de 20 km/h (contre 25 km/h dans le reste de l’Europe). «Il faut donc faire attention si on commande une trottinette sur internet à l'étranger», souligne le commandant de la Police Nord Vaudois. La puissance maximale ne doit pas dépasser les 500 watts, seule une personne à la fois est autorisée sur la trottinette (sauf caractéristique spécifique de l’engin) et elle doit être équipée, à l’avant, d’un éclairage fixe de couleur blanche et, à l’arrière, d’un éclairage fixe de couleur rouge, qui doivent être enclenchés lors de tout déplacement.

Le commandant précise encore que la police «n'est pas là que pour coller des amendes». «Avec ces agents en trottinette électrique, nous sommes vraiment dans une démarche de prévention. Si les usagers ont des questions sur les règles, que quelque chose n'est pas compris, qu'ils n'hésitent pas à nous interpeler», conclut Marc Dumartheray.

