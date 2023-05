La piscine en plein air d'Yverdon-les-Bains. Ville d'yverdon-les-bains

Mais pourquoi Yverdon a autorisé le topless et le burkini à la piscine?

Le nouveau règlement de la piscine en plein air d'Yverdon-les-Bains entrera en vigueur le 13 mai prochain. Un changement qui a fait du bruit, mais qui ne visait pas forcément à se positionner en faveur de certaines tenues.

Cet été, les baigneurs de la piscine en plein air d'Yverdon-les-Bains auront plus de libertés. Désormais, le string, le monokini, le burkini ou encore les pulls anti-UV seront autorisés.

Une modification du règlement qui a fait réagir, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Sur le groupe Facebook «T'es d'Yverdon si», certains suggèrent au municipal interpellé «de revoir sa copie». D'autres, en revanche, soulignent cette «bonne décision de la muni qui n'a pas à rougir».

Contacté par watson afin de comprendre les motivations derrière ce choix, Greg Perrenoud, chef du Service des sports et de l'activité physique de la Ville, rectifie:

«Nous n'avions pas pour volonté de nous positionner en faveur de certaines tenues de bain, mais simplement de mettre à jour et d'assouplir le règlement, de le rendre plus général afin de faciliter son application.»

Un vêtement «adapté à la baignade»

Depuis 2013, en effet, le règlement précisait qu'il était interdit de se baigner et de porter d'autres vêtements qu'un costume de bain, long ou court, à l'exception des combinaisons en néoprène. Les monokinis et les strings n'étaient pas non plus autorisés.

«Avec la mode actuelle, de nombreux maillots de bain peuvent aujourd'hui être considérés comme un string. Dans ce cas précis, il devenait difficile d'appliquer l'ancien règlement», explique Greg Perrenoud. Il confirme également que tout le monde sera autorisé à porter ce type de tenue si tel est son souhait.

«Il faut simplement que le vêtement soit réservé à l'usage exclusif de la baignade et qu'il réponde aux normes d'hygiène» Greg Perrenoud, chef du Service des sports et de l'activité physique d'Yverdon-les-Bains.

Il assure – études et tests à l'appui – que les tenues de bain qui recouvrent le corps sont hygiéniques, malgré une plus grande quantité de tissu. La qualité de l'eau n'est pas altérée. «Concernant le burkini, si l'hygiène de l'eau est respectée, les personnes peuvent le porter», souligne-t-il. En contre-exemple, le caleçon sous le short de bain n'est pas autorisé.

La réglementation autour du topless, ou du monokini, a en revanche été plus compliquée à mettre par écrit. «Il fallait trouver les mots justes», raconte Greg Perrenoud. Le but ici était de proposer une égalité de traitement pour tous les individus qui souhaitent apparaître torse nu dans une zone destinée à la baignade.

«Face à l'évolution de notre société, nous devions réglementer cette question de la bonne manière. Et puis surtout, dès le moment où le topless est autorisé dans d'autres zones de baignade, comme la plage, le principe doit être le même partout. Il faut simplement que les personnes respectent les bonnes mœurs, les règles de décence et qu'elles aient un comportement adapté» Greg Perrenoud, chef du Service des sports et de l'activité physique d'Yverdon-les-Bains.

Composer avec les risques

A la fin de l'été, un bilan est prévu afin d'évaluer les retours des baigneurs. Quant aux éventuels risques, comme des regards insistants ou la présence de téléphones portables dans l'enceinte de la piscine qui pourraient conduire à la prise d'images non sollicitées, Greg Perrenoud répond que ces problématiques étaient déjà présentes avant l'introduction du nouveau règlement. Et d'ajouter: «Nous considérons que les gens assument leurs tenues de bain, notamment le topless. Nous interviendrons si quelqu'un se sent en danger, si nous observons des gestes déplacés. Nous souhaitons éviter tout conflit.»

Aucune intervention n'est toutefois prévue si quelqu'un se sent gêné par une tenue.

«Tout le monde vient comme il le souhaite. Les personnes doivent se montrer compréhensives et respecter le point de vue de chacun» Greg Perrenoud, chef du Service des sports et de l'activité physique d'Yverdon-les-Bains.

Outre les réseaux sociaux, quelques Yverdonnois ont manifesté leur mécontentement concernant ces nouvelles règles par e-mail. Selon le chef du Service des sports et de l'activité physique, cette réaction aurait également été observée si la décision inverse avait été prise. «Nous nous adaptons à l'évolution sociétale et voulons nous assurer que la piscine puisse accueillir tout le monde», affirme-t-il.

Une première en Suisse romande

Yverdon-les-Bains est la première ville en Suisse romande à assouplir le règlement de sa piscine en plein air. Une décision prise, notamment, à la suite de l'interpellation de la députée Vert.e.s Mathilde Marendaz au Conseil communal, en septembre 2022. «Nous devions de toute façon revoir ce texte et le dépoussiérer. Nous avons donc profité de cette interpellation pour le faire», précise Greg Perrenoud. Un nouveau règlement est également en cours de validation concernant la piscine couverte.

A Lausanne, le postulat «pour un règlement des piscines qui ne soit ni discriminatoire ni sexiste» de la Conseillère communale Manon Zecca (Ensemble à Gauche) est passé en commission. Cette dernière a accepté de le prendre en considération, mais aucune date n'a pour le moment été fixée pour son traitement.

A Genève, le nouveau règlement voté par le Conseil municipal a fait l'objet d'un référendum. «Rien n'est donc en vigueur pour le moment», précise Cédric Waelti, chargé de communication au Département de la sécurité et des sports.