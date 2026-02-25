Une violente explosion secoue le canton de Zurich

Une forte déflagration a été entendue mercredi près d’Illnau-Effretikon, dans le canton de Zurich, poussant la police à intervenir immédiatement.

Une forte explosion a été signalée mercredi en début d’après-midi dans la région d’Illnau-Effretikon, dans le canton de Zurich. Plusieurs médias, dont Blick et 20 minutes, relatent un «violent» ou «énorme» bang entendu à plusieurs kilomètres à la ronde. Elle a été entendue jusqu'au nord de Zurich, soit à une quinzaine de kilomètres. La police cantonale est sur place. La population n'est pas en danger, selon elle.

L'incident s'est produit dans le lieu-dit Luckhausen, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale zurichoise. La détonation est survenue sur le site d'une installation d'essais et de tests. Les forces dépêchées sur place évaluent la situation.

Selon 20 Minuten, plusieurs témoins affirment avoir entendu une «grosse explosion» peu après midi. Dans un café près de la gare d’Illnau, des vitres auraient tremblé sous l’effet du souffle. Certains lecteurs évoquent même une onde de pression ressentie à l’intérieur des bâtiments. Une lectrice raconte avoir vu une colonne de fumée à l’horizon, rapidement dissipée.

Les causes de l'explosion ne sont pas encore connues. (Image symbolique). Image: watson

De son côté, Blick fait état d’une «gewaltige Explosion» (violente explosion) et publie des images montrant une importante fumée. Des lecteurs cités par le média parlent de toits enfoncés et de vitres brisées dans les environs. D’après des habitants interrogés par le tabloïd, une installation de test pour explosifs se situerait à proximité. L’un d’eux avance qu’il pourrait s’agir d’un incident sur ce site, évoquant une explosion d’une ampleur inhabituelle.

Contactée par les deux rédactions, la police cantonale zurichoise confirme avoir reçu plusieurs signalements concernant un fort bruit dans la région d’Illnau-Effretikon. Elle indique être intervenue sur place, sans pouvoir, dans l’immédiat, fournir davantage de précisions sur les causes de l’explosion ni sur d’éventuels dégâts ou blessés.

La situation restait encore floue en milieu d’après-midi. Les autorités poursuivaient leurs investigations afin de déterminer l’origine exacte de la déflagration.

Déveoppement suit...