Sept blessés dans une collision entre deux bus de ligne à Zurich
Deux bus des transports publics zurichois sont entrés en collision mardi à Zurich-Affoltern. Sept personnes ont été blessées, dont six hospitalisées pour contrôle.
Une collision entre deux bus de lignes différentes des transports publics a fait sept blessés légers mardi à Zurich. Six d'entre eux ont dû être hospitalisés pour un contrôle. On ignore les causes de l'accident pour l'instant.
Les faits sont survenus vers 13h sur un carrefour dans l'arrondissement de Zurich-Affoltern, indique un porte-parole de la police municipale à Keystone-ATS. Il confirme une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten. (jah/ats)
