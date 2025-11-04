Deux bus des lignes 32 et 62 sont entrés en collision. Image: BRK News

Sept blessés dans une collision entre deux bus de ligne à Zurich

Deux bus des transports publics zurichois sont entrés en collision mardi à Zurich-Affoltern. Sept personnes ont été blessées, dont six hospitalisées pour contrôle.

Plus de «Suisse»

Une collision entre deux bus de lignes différentes des transports publics a fait sept blessés légers mardi à Zurich. Six d'entre eux ont dû être hospitalisés pour un contrôle. On ignore les causes de l'accident pour l'instant.

L'accident s'est produit à Affoltern. Image: BRK News

Les faits sont survenus vers 13h sur un carrefour dans l'arrondissement de Zurich-Affoltern, indique un porte-parole de la police municipale à Keystone-ATS. Il confirme une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten. (jah/ats)