Lukas Hässig. Keystone

Une enquête vise le site zurichois «Inside Paradeplatz»

Les autorités zurichoises ont effectué une «razzia» dans les bureaux du portail financier «Inside Paradeplatz». Son responsable, le journaliste Lukas Hässig, est soupçonné de violation du secret bancaire.

Le ministère public zurichois a effectué une perquisition dans les bureaux du portail financier Inside Paradeplatz à Zurich, affirme son responsable, le journaliste Lukas Hässig. Ce dernier et son média sont visés par une procédure pénale en lien avec l'affaire Pierin Vincenz, ex-patron de Raiffeisen.

Il y a deux semaines, le ministère public zurichois a fait «une razzia» dans les bureaux d'Inside Paradeplatz, écrit lundi Lukas Hässig sur son portail en ligne. «Le procureur en charge de l'affaire et une demi-douzaine de policiers ont fouillé la place puis le domicile privé du journaliste», peut-on lire. Ils ont emporté un ordinateur portable et un téléphone mobile ainsi que plusieurs documents.

Contacté par Keystone-ATS, le Ministère public zurichois confirme lundi que «des recherches de preuves ont été menées dans ce contexte». Une procédure pénale est en cours contre M. Hässig pour suspicion de violation du secret bancaire, précise la justice.

Menacé en 2017 déjà

Pour mémoire, c'est en 2016 que le portail en ligne Inside Paradeplatz avait mis le feu aux poudres, s'interrogeant sur certaines prises de participation de la banque saint-galloise ainsi que sur les relations entre Pierin Vincenz et Beat Stocker, ex-patron de la société d'émission de cartes de crédit Aduno.

Le procès en appel de l'ancien patron de Raiffeisen et de ses coaccusés doit démarrer à l'été 2026. En première instance, Pierin Vincenz avait écopé, en 2022, de trois ans et neuf mois de prison pour escroquerie, gestion déloyale qualifiée et corruption privée passive. Beat Stocker avait écopé de 4 ans de prison.

Suite aux recherches du journaliste, des enquêtes internes menées par la banque Raiffeisen ont finalement conduit à l'intervention de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

Selon Lukas Hässig, Beat Stocker l'avait menacé dès 2017 déjà en lui reprochant d’avoir violé le secret bancaire. C'est aussi l'ex-patron d'Aduno qui aurait exigé une enquête contre lui, écrit le journaliste. (ats)