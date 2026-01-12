Si le bâtiment a coûté une somme colossale, il ne semble pas être à la hauteur des attentes de certains commerces. Image: dr

C'est au tour d'Omega de bouder l'aéroport de Zurich

Après Jelmoli, le centre-commercial Circle de l'aéroport perd une deuxième enseigne de premier plan. Mais, un repreneur a déjà été trouvé.

Benjamin Weinmann / ch media

Après le grand magasin Jelmoli, le complexe du Circle, à l’aéroport de Zurich, perd un autre locataire emblématique de son rez-de-chaussée. Sur la place principale, juste à l’entrée de cet ouvrage à un milliard de francs, la marque horlogère Omega accueillait les clients dans une vaste boutique depuis l’ouverture du site.

En 2020, le communiqué de Swatch lançait pourtant:

«Avec son flair architectural, le Circle est la nouvelle destination phare pour le business et le lifestyle à l’aéroport de Zurich»

Il s’agissait alors de la plus grande boutique Omega d’Europe, 800 m² répartis sur deux étages. Outre les montres, des expositions consacrées à l’univers de la marque y étaient également présentées.

Mais, pour le magasin de luxe, le glas a sonné. Comme l’ont montré des visites régulières sur place, celui-ci était souvent vide, avec des employés qui patientaient, visiblement désœuvrés, faute de clientèle.

C'est la compagnie Edelweiss qui s'installera l'espace précédemment occupé par Omega. Image: Philipp Jeker/fournie

C'est au rez-de-chaussée que ça coince

L'arrivée du nouveau locataire, Edelweiss, illustre la volonté de la direction de l’aéroport de donner au Circle une image de campus. Cette stratégie intervient après le départ de plusieurs enseignes depuis son ouverture, comme le magasin de mode Bayard ou la chaîne d’audition Neuroth, ou après la réduction marquée de leurs horaires d’ouverture.

Aux étages supérieurs, de nouveaux bureaux d’Edelweiss verront le jour d’ici à l’été, selon un communiqué. Le rez-de-chaussée, lui, doit être aménagé comme un espace polyvalent dédié aux événements et à l’inspiration. La compagnie aérienne filière de Lufthansa, dont le siège administratif se trouve déjà au Circle depuis 2021, étend ainsi ses surfaces.

Les nombreux changements de locataires et les mois de vacances concernent avant tout les surfaces commerciales du rez-de-chaussée. Dans les étages de bureaux, en revanche, l’aéroport se dit très satisfait du taux d’occupation, qui lui rapporte des millions de francs.

Récemment, l’opticien Visilab a ouvert une grande succursale sur une partie de l’ancienne surface de Jelmoli. Une autre partie du grand magasin a été reprise par la confiserie lucernoise Bachmann. Et prochainement, une boutique éphémère de Sunrise s’installera elle aussi au Circle.

Traduit de l'allemand par Joel Espi