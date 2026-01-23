en partie ensoleillé-1°
DE | FR
burger
Suisse
Zurich

Drogues à l'aéroport de Zurich: voici les chiffres

Bien des vols sont partis samedi matin de Zurich sans bagage en raison d&#039;une panne de courant (archives).
Les autorités tirent le bilan des saisies de drogue à l'aéroport de zurich.Keystone

Drogues à l'aéroport de Zurich: voici les chiffres

Haschisch, cocaïne, héroïne: plus de 3,8 tonnes de drogue ont été saisies en 2025 à Kloten.
23.01.2026, 14:1423.01.2026, 14:14

En 2025, plus de 3,8 tonnes de drogue ont été saisies à l'aéroport par la police cantonale zurichoise et les douaniers. Au total, 94 personnes ont été arrêtées en lien avec la contrebande.

L'essentiel des saisies concerne la marijuana, soit 3,8 tonnes, indique la police zurichoise dans un communiqué publié vendredi. S'y ajoutent 47 kg de cocaïne et 26 kg d'héroïne, 162 kg de haschisch, 200 kg de khat, 30 kg de kétamine et plus de 12 kg d'ayahuasca, un hallucinogène à base de plantes.

Ces chiffres montrent l’ampleur des addictions en Suisse

Une grosse partie des stupéfiants saisis – 1,5 tonne de marijuana et 150 kilogrammes de haschich – a été importée par fret et par courrier aérien. A titre de comparaison, en 2024, les autorités zurichoises avaient fait état de 748 kg de marijuana et de 117 kg de cocaïne notamment saisis à l'aéroport.

Les autorités ont arrêté 26 femmes et 68 hommes, âgés entre 18 et 80 ans et provenant de 28 nations différentes. Parmi les villes de départ se distinguent Bangkok, São Paulo, Los Angeles, Toronto, Johannesburg, Mexico, Tel Aviv, Barcelone, Madrid et Medellín. Un total de 37 mules transitaient via l’aéroport de Zurich, tandis que 57 autres sont entrées sur le territoire suisse. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Il arrête des dealers déguisés en ours en peluche
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un arbre historique et légendaire replanté à Fribourg
La légende veut qu'il ait aidé les Confédérés à gagner la bataille de Morat en 1476. Aujourd'hui, Fribourg va pouvoir replanter la dernière bouture de ce tilleul historique.
La Ville de Fribourg va pouvoir replanter la dernière bouture du tilleul de Morat, un arbre planté au 15e siècle, devenu historique et légendaire. L'action est rendue possible grâce à un don du Jardin botanique de l’Université de Fribourg.
L’article