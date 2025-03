Une arnaque à l'aéroport de Zurich a rapporté gros à un Suisse. Image: Keystone

Un escroc suisse vendait de faux billets au guichet de l'aéroport

Installé derrière un guichet de l'aéroport de Zurich, un quadragénaire a arnaqué une cinquantaine de personnes entre 2021 et 2022. Il a ainsi encaissé près de 10 000 francs par mois.

Un homme âgé de 39 ans a comparu, mercredi, devant la justice zurichoise pour avoir escroqué une cinquantaine de personnes en leur vendant des billets d'avion sans les leur envoyer. Il a admis les faits reprochés, estimant avoir eu des problèmes avec ses partenaires commerciaux.

L'affaire remonte aux années 2021 et 2022. Installé derrière un guichet spécial au terminal 2 de l'aéroport de Zurich, l'accusé vend alors des billets d'avion. Rapidement, les affaires tournent à l'aigre. Selon son avocate, des vols charter sont annulés et les compagnies aériennes concernées se retrouvent en difficulté financière. C'est l'engrenage.

Le prévenu se met alors à vendre de nouveaux billets aux vols inexistants et ce, pour rembourser ses premiers clients. Il envoie une confirmation de réservation aux personnes arnaquées, mais jamais aucun billet d'avion. La somme délictueuse atteint 140 000 francs. Le vendeur encaisse ainsi environ 10 000 francs par mois.

Il s'était retrouvé «dans le pétrin»

Devant le Tribunal de district de Bülach (ZH), la procureure a réclamé contre le trentenaire suisse aux racines bosniennes deux ans de prison avec sursis et une amende de 1500 francs. Elle a souligné que l'accusé avait avoué immédiatement les faits à la police et tentait de rembourser ses victimes. La défense a demandé que la peine ne dépasse pas un an et demi de prison avec sursis.

Face aux juges, l'accusé a exprimé ses regrets, expliquant qu'il s'était retrouvé «dans le pétrin». Quatre plaignants ont participé au procès. Ils ont déclaré ne pas croire aux regrets du prévenu et lui reprochent de «faire son cinéma».

Des victimes de condition modeste

Comme l'accusé, de nombreuses victimes sont d'origine étrangère et de condition modeste. Des amis les ont convaincues d'acheter les billets d'avion aux prix «discount», que proposait le prévenu.

Une fois l'arnaque constatée, une partie des victimes s'est formée en groupe pourchassant le vendeur de billets d'avion jusque chez lui et même à l'hôpital, suite à un infarctus du principal intéressé. Le jugement doit être prononcé à une date ultérieure. (jzs/ats)