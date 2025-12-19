Futuriste: depuis peu, des robots roulants chargés de ramasser les déchets sont utilisés à l'aéroport de Zurich. Image: dr

L'aéroport de Zurich fait un pas vers le futur

Le plus grand aéroport de Suisse étudie le recours à des dispositifs intelligents destinés à assister le personnel de nettoyage. Et ce ne sont pas les seuls robots à circuler dans l'aéroport.

Benjamin Weinmann / ch media

Pour les générations un peu plus âgées, cela relevait autrefois de la science-fiction: des robots de collecte des déchets circulant de manière autonome. Un tel engin apparaissait dans le film «Retour vers le futur II».

Sorti en 1989, le film situait cette vision de l'avenir en 2015. Avec dix ans de retard par rapport aux prédictions hollywoodiennes, des robots ramasseurs de déchets entrent désormais en service à l'aéroport de Zurich.

Des robots poubelles, mais pas que

La porte-parole de l'aéroport, Andrea Bärwalde, évoque une phase de test impliquant cinq robots. L'objectif est de déterminer «si des poubelles peuvent être positionnées de manière flexible, en fonction des besoins, dans les zones à forte fréquentation, afin que les passagers, comme les visiteurs, puissent toujours se débarrasser de leurs déchets facilement». Autrement dit, la corbeille équipée de capteurs se déplace vers le voyageur, et non l'inverse.

Ces robots ne se contentent pas de collecter des emballages de sandwichs, des bouteilles en plastique ou des mouchoirs usagés. Ils sont équipés d'un code QR que les passagers peuvent scanner. Ceux-ci peuvent ensuite choisir d'être mis en relation par téléphone avec le centre de contact clientèle ou d'échanger par message écrit.

Reste à savoir dans quelle mesure les voyageurs auront envie de mener de longues conversations via un robot dégageant une odeur de restes alimentaires.

Des robots pour soutenir, non pour remplacer

Andrea Bärwalde explique:

«La technologie utilisée pour ce test provient d'un fournisseur chinois et est proposée en Europe par des partenaires locaux»

En l'occurrence, il s'agit de l'entreprise Robonnement, qui distribue ces robots en Suisse. La phase de test, révélée en premier par le portail d’information Nau, coûte environ 40 000 francs, selon la porte-parole. Ce montant comprend l’installation, la formation et la maintenance. Le test doit se poursuivre jusqu’aux fêtes de fin d’année, avant une phase d’évaluation.

Les cinq robots de collecte autonomes sont chacun équipés de deux bacs: l'un pour le plastique, l'autre pour les déchets résiduels. Pourraient-ils, à terme, remplacer du personnel? Andrea Bärwalde répond par la négative, tout en soulignant:

«Nous faisons face à une pénurie croissante de main-d'œuvre dans le secteur du nettoyage, avec des journées de travail souvent très exigeantes pour nos collaborateurs.»

Dans cette optique, les robots sont appelés à soulager le personnel des tâches routinières répétitives et à libérer du temps pour des missions plus complexes.

26 robots nettoyeurs sont déjà en service à l'aéroport de Zurich. Image: Aéroport de Zurich AG

En réalité, 26 robots de nettoyage des sols sont déjà en service à l'aéroport de Zurich. Là aussi, le plus grand aéroport du pays avance le même argument: aucun poste n'est supprimé pour autant. Ces machines nettoient chaque jour environ 120 000 mètres carrés dans les zones de check-in, les terminaux et les espaces d'attente. L'aéroport précise:

«Les appareils naviguent de manière autonome jusqu'à 24 heures par jour au sein de l'exploitation en cours, détectent les obstacles, vident les eaux usées et se rechargent eux-mêmes.»

Des tests plus ou moins concluants

Mais tous les robots ne sont pas des solutions miracles. En 2023, l'aéroport avait testé deux grands robots de nettoyage rappelant le personnage de Disney Wall-E, chargés de récurer les sols. Baptisés «Charlie» et «Zulu», ils ne sont toutefois plus en service aujourd'hui, selon Andrea Bärwalde.

Là encore, il s'agissait de robots en phase de test, utilisés pour acquérir une première expérience. Par la suite, un autre système a été privilégié.

Les deux robots nettoyeurs Charlie et Zulu ont été testés à l'aéroport de Zurich à partir de fin 2023, mais n'ont pas réussi à convaincre. Image: dr

Les robots de nettoyage trouvent également leur place dans d'autres secteurs. Dernièrement, la filiale Denner du groupe Migros a annoncé le déploiement de tels appareils dans environ 200 magasins, afin de soulager le personnel en magasin.

Traduit et adapté par Noëline Flippe