Athlétisme

Athlétisme: des robots utilisés pour ramener des javelots

Vidéo: twitter

Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots

Les Jeux nationaux de Chine ont utilisé une technologie insolite pour transporter les javelots sur la pelouse. Une innovation qui peut sauver des vies.
18.11.2025, 09:2918.11.2025, 09:47
Yoann Graber
Yoann Graber

Ces scènes étaient inimaginables il y a 20 ans, mais elles sont pourtant devenues une réalité aujourd'hui grâce aux progrès de la technologie.

Dimanche lors des Jeux nationaux de Chine à Canton, ce sont des chiens-robots qui ramenaient les javelots aux athlètes après leurs lancers. Une fois les javelots chargés par des officiels de compétition sur le dos des quadrupèdes motorisés, ceux-ci couraient sur la pelouse pour aller décharger leur cargaison près de la zone de lancer. Puis ils enchaînaient avec d'autres allers-retours.

Les chiens-robots en action à Canton 📺

Vidéo: twitter

Cette aide technologique insolite «a permis de réduire les besoins en personnel, d'assurer la sécurité et d'améliorer l'efficacité des compétitions», précise le média indien NDTV.

La vitesse de ces chiens-robots et leur capacité à porter plusieurs javelots ont accéléré le retour de ceux-ci vers les lanceurs. Ces machines ont donc permis d'enchaîner plus rapidement les lancers par rapport à la méthode traditionnelle, où les javelots sont rapportés par des humains.

De graves accidents

Surtout, comme NDTV le souligne, l'utilisation de ces robots offre davantage de sécurité. Car oui, le lancer du javelot est un sport dangereux. Ce long bâton avec une pointe en acier, qui peut être lancé à plus de 100 km/h, a de quoi faire d'énormes dégâts s'il atterrit sur une personne au milieu de la pelouse (un officiel qui vient ramasser et rapporter les javelots, par exemple).

Il y a des antécédents tragiques. En 2012, un arbitre est décédé en Allemagne après avoir été touché à la gorge (carotide coupée) par un javelot, alors qu'il s'apprêtait à mesurer la distance du jet.

En 2007 au meeting de Rome, le sauteur en longueur Salim Sdiri a aussi été transpercé par un javelot, alors qu'il se rhabillait au bord de la piste. Dos tourné, le Français n'a pas pu anticiper le lancer complètement raté du Finlandais Tero Pitkämäki. Résultat: graves blessures au foie et au rein. «J’aurais pu mourir. Je suis resté hospitalisé quinze jours, j’ai été arrêté plus de six mois», s'est ému Salim Sdiri dans des propos relayés par Ouest-France.

ROME - JULY 13: Salim Sdiri of France is stretchered off after being injured by a wayward javelin that struck him as he competed in the Mens Long Jump, during the IAAF Golden Gala at The Olympic Stadi ...
Salim Sdiri a eu un rein et le foie perforés par un javelot, au meeting de Rome en 2007. image: getty

Plus récemment, aux JO de Paris 2024, un officiel – qui a, lui, heureusement vu le javelot arriver – a dû s'écarter au dernier moment pour ne pas être transpercé par le lancer de l'Egyptien Moustafa Mahmoud.

Reste donc à savoir si les chiens-robots utilisés ce dimanche à Canton seront également adoptés par les fédérations internationales, histoire d'éviter de nouveaux incidents.

