Islamisten greifen Städte im Norden Malis an

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Im Norden Malis haben islamistische Terroristen mehrere Städte angegriffen. Das Militär des westafrikanischen Landes sprach in einer kurzen Mitteilung von Angriffen auf Gao, Aguelhok, Anefis und Séfaré.

Ein Blick über die Hauptstadt Bamako. Bild: keystone

Es handele sich um eine «fluide Situation», so das Militär. Zudem soll es 60 Kilometer von der Hauptstadt Bamako entfernt zu bewaffneten Zwischenfällen gekommen sein. Nähere Einzelheiten gab es zunächst nicht.

Erst Ende April war es in Mali zu Angriffen der islamistischen Terrorgruppe JNIM auf mehrere malische Städte gekommen, bei denen auch der Verteidigungsminister der malischen Militärjunta getötet wurde. Es handelte sich erstmals um koordinierte Attacken von JNIM und der Tuaregmiliz FLA, die sich bis dahin eher bekämpft hatten. JNIM ist der Zweig des Terrornetzwerk Al-Kaida im Sahel. (dab/sda/dpa)