Coronavirus: Ecuadors Epizentrum wird mit Karton-Särgen beliefert



Bild: AP

Zu viele Tote: Ecuadors Corona-Epizentrum wird mit Karton-Särgen beliefert

Nachdem sich das Coronavirus erst in China und dann auch in Europa schnell verbreitet hatte, hat es mittlerweile auch Südamerika erreicht. Stark betroffen ist auch Ecuador, wo bereits 191 Leute an Covid-19 gestorben sind. Vermutet wird jedoch eine hohe Dunkelziffer.

Der rasante Anstieg von Corona-Fällen hat zur Folge, dass die Bestattungsunternehmen teilweise nicht mehr mit der Arbeit nachkommen. So gehen derzeit Bilder aus der Stadt Guayaquil, dem Corona-Epizentrum Ecuadors, um die Welt. Diese zeigen, wie manche Leichen auf den Strassen abgelegt werden müssen, da es in den Leichenhallen nicht mehr genug Platz hat.

Nach dem starken Anstieg an Todesfällen hat es in Guayaquil mittlerweile auch einen Mangel an Särgen. Zudem berichtet Stadtrat Andres Guschmer, man habe derzeit nicht genügend Material, um weitere Särge herzustellen.

Guayaquil bekommt Karton-Särge gratis

Um den Toten und ihren Familien trotzdem einen würdevollen Abschied zu ermöglichen, hat der nationale Verband der Kartonschachtel-Hersteller Asocart der Stadt Guayaquil 2000 Karton-Särge versprochen. Diese werden gratis zur Verfügung gestellt. Die ersten 200 davon sind mittlerweile in Guayaquil eingetroffen.

Guayaquil Ecuador!



Cajas para fallecidos d Covid 19



De cartón!



Que parte de cuidate no entendés! Pen jo pic.twitter.com/OMvmD62G5d — Luis Rubio (@Luisinchapin) April 7, 2020

«Die Leute sind extrem dankbar für diese liebe und grosszügige Lieferung», sagt Stadtrat Andres Guschmer in einem Twitter-Video dazu. «Wir versuchen es mit allen Mitteln, diesen grossen Schmerz zu lindern.»

Una vez más,gracias a todos los miembros de Asocart y la logística de la CámaraMarítima de Ecuador por seguir trabajando juntos en la entrega de los cofres para las víctimas mortales en Guayaquil. Las familias están agradecidas. (Si no tienen nada bueno q aportar,eviten escribir) pic.twitter.com/mlsiJsblIC — Andres Guschmer T. (@aguschmer) April 6, 2020

Um allen Opfern ein Begräbnis zu ermöglichen, soll ausserdem zusätzlich Platz in der Stadt geschaffen werden. Wie France 24 berichtet, will Ecuadors Präsident Lenin Moreno ein Spezial-Camp errichten, wo alle Tote bestattet werden können. (dab)

