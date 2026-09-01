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Estland: Russland ist Bedrohung für ganz Europa

epa13097084 Estonia&#039;s Prime Minister Kristen Michal speaks to the media upon his arrival at the 2026 NATO Summit in Ankara, Turkey, 08 July 2026. The NATO Summit takes place from 07-08 July. EPA/ ...
Estlands Regierungschef Kristen Michal.Bild: keystone

Estland: Russland ist Bedrohung für ganz Europa

01.09.2026, 19:4501.09.2026, 19:45

Der gescheiterte Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Leipziger Flughafen zeigt nach Ansicht der estnischen Regierung, dass Russland eine Bedrohung für ganz Europa darstellt. «Dies bestätigt einmal mehr, dass Russland bereit ist, Attacken mit möglichen Opfern auf europäischem Boden und weit jenseits seiner Grenzen durchzuführen», teilte Aussenminister Margus Tshakna in Tallinn mit. Der Vorfall sei Teil eines umfassenderen Musters russischer Provokationen, die darauf abzielen, den Westen einzuschüchtern und ihn dazu zu zwingen, die Unterstützung für die Ukraine zurückzuziehen.

Regierungschef Kristen Michal schrieb auf der Plattform X: «Wir verurteilen diesen rücksichtslosen Akt aufs Schärfste. Russland hat seine hybriden Angriffe in Europa auf ein neues und gefährliches Niveau gehoben». Estland unterstütze alle von Deutschland ergriffenen Gegenmassnahmen und sei bereit, gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen. Die Antwort müsse mehr Unterstützung für die Ukraine und mehr Druck auf Russland sein, betonte er.

Die Regierungen der beiden anderen Baltenstaaten Lettland und Litauen äusserten sich ähnlich und bekundeten ihre Solidarität mit Deutschland. Zuvor hatten Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Aussenminister Johann Wadephul (CDU) Russland verantwortlich gemacht für den Drohnenvorfall und Strafmassnahmen angekündigt. (sda/dpa)

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