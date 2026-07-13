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Sack mit Füssen im Rhein löst in Deutschland Polizeieinsatz aus

Der Rhein bei Jestetten, Deutschland, in der Naehe der alten Zollbruecke, links, von Rheinau, rechts, Schweiz, aufgenommen am, Dienstag, 19. Dezember 2023 in Jestetten, Deutschland. Die Staatsanwaltsc ...
Passanten hielten den Fund am Schiffsanleger in Bad Breisig in Deutschland zunächst für einen Leichnam und alarmierten die Einsatzkräfte. (Symbolbild).Bild: keystone

Sack mit Füssen im Rhein löst in Deutschland Polizeieinsatz aus

Als Passanten im Rhein einen Sack im Wasser entdecken, aus dem Füsse herausragen, rückt die Polizei an. Was war darin?
13.07.2026, 03:1813.07.2026, 03:18
Ein Artikel von
t-online

Ein im Rhein treibender Sack, aus dem zwei Füsse ragten, hat im Kreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz einen grösseren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Passanten hielten den Fund am Schiffsanleger in Bad Breisig in Deutschland zunächst für einen Leichnam und alarmierten die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte.

Nach der Bergung stellte sich jedoch heraus, dass sich in dem Stoffsack keine tote Person, sondern eine Puppe befand. Sie war nach Angaben der Polizei offenbar im Rhein entsorgt worden.

Der Einsatz konnte daraufhin rasch beendet werden. Die Polizei beruhigte die anwesenden Passanten. Weitere Konsequenzen ergaben sich nach ersten Erkenntnissen nicht.

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