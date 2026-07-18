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Nach Merz' Aufforderung: Spahn tritt als Unionsfraktionschef zurück

epa13064793 German Chancellor Friedrich Merz (R) speaks next to Christian Democratic Union (CDU) parliamentary group chairman in the German parliament Bundestag Jens Spahn (L) during the Summer Festiv ...
Merz (r.) forderte Spahns Rücktritt.Bild: keystone

Nach Merz' Aufforderung: Spahn tritt als Unionsfraktionschef zurück

18.07.2026, 13:3218.07.2026, 13:51

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner Funktion als CDU-Chef den Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn zum Rücktritt aufgefordert. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des Parteivorsitzenden.

Jens Spahn ist daraufhin zurückgetreten, schreibt die deutsche Tagesschau. In einem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, schreibt Spahn, ihm sei bewusst geworden, dass sein persönliches Glück, eine Familie zu gründen, nicht vereinbar sei mit seinem politischen Amt.

Der CDU-Politiker Spahn war unter Druck geraten, weil er und sein Mann die Hilfe einer Leihmutter in den USA in Anspruch genommen hatten. (sda/dpa)

Mehr folgt in Kürze ...

Spahn zu seiner Leihmutterschaft: «Habe lange mit mir gerungen»
Entgegen Parteilinie: Jens Spahn beauftragte Leihmutter – CDU Landeschef fordert Rücktritt
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Jella
18.07.2026 13:49registriert Februar 2014
Die Leihmutterschaft sehe ich in seinem spezifischen Fall durchaus kritisch, die Doppelmoral ist unerträglich!
Trotzdem erstaunt mich, dass Jens Spahn den milliardenschweren Maskenskandal politisch nahezu unbeschadet überstanden hat – während nun ausgerechnet sein Privatleben für Empörung und politische Konsequenzen sorgt.
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Somnambulator
18.07.2026 13:49registriert Mai 2020
Sehr gut!

Aber lächerlich, dass vorher jahrelange Inkompetenz offenbar in Ordnung war...
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Beni 007
18.07.2026 13:39registriert Oktober 2021
Die Wein trinkenden Wasserprediger haben in der Politik keinen Platz.
Die CDU ist mit der Forderung von Merz konsequent.
Die AFD müsste ihre Vorsitzende Alice Weidel auch schassen. Ihr Lebensstil ist ja genau das was die AFD Schergen bekämpfen.
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