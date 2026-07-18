Merz (r.) forderte Spahns Rücktritt. Bild: keystone

Nach Merz' Aufforderung: Spahn tritt als Unionsfraktionschef zurück

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Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner Funktion als CDU-Chef den Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn zum Rücktritt aufgefordert. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des Parteivorsitzenden.

Jens Spahn ist daraufhin zurückgetreten, schreibt die deutsche Tagesschau. In einem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, schreibt Spahn, ihm sei bewusst geworden, dass sein persönliches Glück, eine Familie zu gründen, nicht vereinbar sei mit seinem politischen Amt.

Der CDU-Politiker Spahn war unter Druck geraten, weil er und sein Mann die Hilfe einer Leihmutter in den USA in Anspruch genommen hatten. (sda/dpa)

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