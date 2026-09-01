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Russischer Botschafter: Berlins Drohnen-Vorwürfe absurd

ARCHIV - 23.12.2021, Berlin: Sergej Netschajew, Botschafter der Russischen F�deration in Deutschland, spricht bei einem Interview in der Russischen Botschaft in Berlin. (zu dpa: �Spionagefall: Baerboc ...
Sergej Netschajew, Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland.Bild: keystone

Russischer Botschafter: Berlins Drohnen-Vorwürfe absurd

01.09.2026, 22:3701.09.2026, 22:37

Russlands Botschafter Sergej Netschajew hat die Anschuldigungen Deutschlands nach dem Fund einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Halle/Leipzig als «absurd» zurückgewiesen. Berlin habe seine Vorwürfe nicht belegt, sie widersprächen auch dem gesunden Menschenverstand, sagte Netschajew einer Mitteilung der Botschaft zufolge. Er war zuvor ins Auswärtige Amt einbestellt worden.

Zuvor hatten Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Aussenminister Johann Wadephul (CDU) Russland verantwortlich gemacht für den Drohnenvorfall und Strafmassnahmen angekündigt. Wadephul sagte, dass etwa das russische Konsulat in Bonn geschlossen werden soll. Zudem werde der Vertrag für das Russische Haus in Berlin gekündigt.

Netschajew sagte, dass alle Mitarbeiter des Generalkonsulats in Bonn und des Russischen Hauses sowie ihre Familienangehörigen aufgefordert worden seien, das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in kürzester Zeit zu verlassen. «Die deutsche Seite bezeichnete diese Schritte als eine »abgewogene und verhältnismässige« Reaktion und äusserte die Erwartung, dass die russische Seite von Gegenmassnahmen absehen werde», sagte Netschajew.

Botschafter: Deutschland trägt Verantwortung für Eskalation

Der Mitteilung zufolge erklärte der Botschafter, dass die von deutscher Seite angekündigten Massnahmen «eine beispiellose Eskalation in den russisch-deutschen Beziehungen darstellen und nicht ohne Folgen bleiben werden». Allein die Bundesregierung trage dafür die Verantwortung. Netschajew bedauerte, «dass die deutschen Behörden ihren Kurs der systematischen Zerstörung des einst tragfähigen Fundaments der russisch-deutschen Zusammenarbeit fortsetzten».

Der Botschafter sprach zudem erneut von einer «hastig zusammengezimmerten Provokation am Flughafen in Leipzig». Der Fall diene «ausschliesslich den Interessen des Kiewer Regimes, des militaristischen Flügels der europäischen politischen Klasse sowie der Grossunternehmen des militärisch-industriellen Komplexes» – sie seien an einer weiteren Anheizung des Ukraine-Konflikts interessiert. (sda/dpa)

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K44
01.09.2026 22:40registriert Oktober 2025
Damit bestätigt der Botschafter also alle veröffentlichten Erkenntnisse.
Und es soll froh sein dass Deutschland den Weg der Deeskalation geht und so besonnen und zurückhaltend agiert und nur ein paar Häuser schliesst und Leute ausweist. Wir reden hier von einem staatlich organisierten Sprengstoffanschlag.
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JBV
01.09.2026 22:47registriert September 2021
"Berlin habe seine Vorwürfe nicht belegt, sie widersprächen auch dem gesunden Menschenverstand, sagte Netschajew einer Mitteilung der Botschaft zufolge."

Das wir (Europa) und Russland ein grundlegend anderes Verständnis über 'gesunden Menschenverstand' haben ist erwiesen. Der russische Angriff ist absurd und gegen jeden gesunden Menschenverstand.

Dieser Vorwurf des russ. Botschafters sagt genau... nichts.
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