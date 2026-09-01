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Ukraine begrüsst deutsche Vergeltungsmassnahmen gegen Russland

Der Ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev vor der Ukrainische Botschaft in Berlin am 1. Dezember 2023. Ukrainische Botschaft bekommt Buddy Baer *** Ukrainian Ambassador Oleksii Makeiev in front of t ...
Der ukrainische Botschafter in Deutschland: Oleksii Makeiev.Bild: www.imago-images.de

Ukraine begrüsst deutsche Vergeltungsmassnahmen gegen Russland

01.09.2026, 21:5401.09.2026, 21:54

Die Ukraine hat die deutschen Massnahmen gegen Russland nach dem misslungenen Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle positiv bewertet. «Ich begrüsse die entschlossene Reaktion Deutschlands auf den russischen Angriff in Leipzig», schrieb der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, auf der Plattform X.

Kiew stehe in engem Austausch mit Berlin bei der Sicherung kritischer Infrastruktur vor Drohnen, einem koordinierten Vorgehen gegen die russische «Schattenflotte» und weiteren Sanktionen gegen Russland. Zuvor hatte Berlin offiziell Moskau für den Vorfall auf dem Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich gemacht und unter anderem die Schliessung des russischen Konsulats in Bonn und des Russischen Hauses in Berlin angekündigt.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion. Deutschland ist inzwischen der grösste Einzelunterstützer des osteuropäischen Landes. (sda/dpa)

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