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Von der Leyen: Russland versucht, Misstrauen und Angst zu säen

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Die aus Deutschland stammende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.Bild: keystone

Von der Leyen: «Russland versucht Angst zu säen» – Treffen mit NATO-Rutte geplant

01.09.2026, 18:4101.09.2026, 18:41

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Deutschland die Unterstützung der Europäischen Union bei der Reaktion auf den mutmasslichen russischen Anschlagsversuch auf den Flughafen Leipzig/Halle zugesagt. «Wir werden die EU trotz dieser eskalierenden und schwerwiegenden Taten geeint halten», schrieb sie in sozialen Netzwerken. Man stelle sich geeint und entschlossen der russischen Aggression entgegen und werde jeden abschrecken, der versuche, die Freiheit und Sicherheit in der EU zu untergraben.

«Russland versucht, Misstrauen und Angst in unseren Gesellschaften zu säen», schrieb von der Leyen weiter. Es werde aber scheitern. Auch werde man der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es notwendig sei.

Von der Leyen sprach nach eigenen Angaben am Dienstagmorgen mit Bundeskanzler Friedrich Merz zu dem Vorfall auf den Flughafen Leipzig/Halle.

«Ich habe ihm versichert, dass die Europäische Union angesichts dieses Angriffs Russlands solidarisch an der Seite Deutschlands steht», schrieb sie.

Sie werde über das Thema an diesem Mittwoch auch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte sprechen. Zudem seien auch Beratungen der Aussenminister geplant, bei denen es auch um mögliche Sanktionen gehen solle. (sda/dpa)

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