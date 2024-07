Konkurrenz für Comedians? ChatGPT soll bereits witziger als Menschen sein

Unter US-Hollywood-Autoren und -Schauspielern gab es bereits Proteste wegen der empfundenen existenziellen Bedrohung für ihre Berufe durch KI. Gegenwärtig verbreitet sei der Stand, dass jemand einen Chatbot nutzen kann, um einen Witz zu schreiben, und ein anderes KI-Tool, um ihn mit der Stimme eines bekannten Komikers vorzutragen, so die Forscher. Mit neueren Modellen etwa zur Stimm- und Bilderzeugung sei auch ein komplett virtueller Komiker in einem Schritt möglich.

Akronyme sind Worte, die aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildet werden, EDV für elektronische Daten-Verarbeitung zum Beispiel und Nasa für National Aeronautics and Space Administration. In der Studie wurden COW, STD und CLAP vorgegeben. Ein präsentierter Lückenfüller-Satz war: «Ein weniger bekannter Raum im Weissen Haus: _____.» Und eine Vorgabe für ein Szenario war, nach schauderhaftem Gesang einer Freundin auf die Frage «Und, wie war's?» zu antworten.

Drew Gorenz und Norbert Schwarz von der University of Southern California (USC) in Los Angeles hatten ChatGPT 3.5 mit Schlagzeilen des beliebten US-Satiremagazins «The Onion» gefüttert und aufgefordert, daraus neue Schlagzeilen im Stil der Zeitschrift zu entwickeln.

Fix: Alisha Lehmann zu Juve +++ Basel verkauft Veiga in Millionen-Deal an Chelsea

Nati wird am Sonntag am Zürich HB empfangen +++ Pedri fällt für EM-Rest aus

Roger Köppel im Kreml: «Ein Ungar zeigt der Schweiz, wie man es machen muss»

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reist trotz Warnungen der europäischen Staats- und Regierungschefs nach Moskau zu Wladimir Putin. Mit dabei als eingebetteter Journalist: der «Weltwoche»-Chef Roger Köppel.

Nach «Köppel in Kiew» jetzt also «Köppel aus dem Kreml»: Zusammen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban reiste der Chef des Schweizer Wochenmagazins «Weltwoche» am Freitag nach Moskau, um auf einer geheimen «Friedensmission», wie er es selbst nannte, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Am Tag zuvor war Orban bereits mit Köppel im Schlepptau in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo er den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski vergeblich zu einem Waffenstillstand zu überreden versuchte.