Ein Plakat wirbt für das Osama-Bin-Lager-Bier aus England. Bild: Mitchell Brewing/Facebook

Bin Laden Lager: Pub benennt Bier nach Terrorführer

Nach wenigen Tagen war das Bier ausverkauft: Ein Pub machte mit einem besonderen Namen auf sein neuestes Gebräu aufmerksam.

Thomas Wanhoff / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Ein Bier mit einem eher ungewöhnlichen Namen ist in England bereits nach kurzer Zeit ausverkauft worden. Die Firma Mitchell Brewing hatte unter dem Namen «Osama Bin Lager» das Gebräu auf den Markt gebracht und eine Karikatur des 2011 getöteten Terroristenführers Osama bin Laden dazugestellt. Die Nachfrage sei so gross gewesen, dass man die Webseite offline nehmen und die Telefone ausstellen musste, berichtet die britische BBC.

Der Run auf das Bier wurde vor allem durch Berichte in sozialen Medien ausgelöst, heisst es. Diese hätten mehrere Millionen Aufrufe gehabt. «Wir sind in den vergangenen Tagen morgens aufgewacht und hatten Tausende und Tausende an Benachrichtigungen», sagte Luke Mitchel, der mit seiner Frau Catherine die Brauerei und einen Pub führt, dem Sender. Das Telefon sei in den vergangenen zwei Tagen nicht stillgestanden, berichteten die beiden Brauer.

Seine Brauerei hat auch schon ein «Kim Jong Ale» und ein «Putin Porter» auf den Markt gebracht. «Jeder lacht, wenn er die Namen sieht», sagte Mitchell der BBC, «aber es gibt bestimmt auch solche, die sich beleidigt fühlen». Von jedem verkauften Fass des Bieres geben die Hersteller zehn Pfund (etwa 11.65 Franken) an eine Organisation für Hinterbliebene der Opfer der Terroranschläge vom 11. September, die der Al-Kaida-Anführer Osama bin Laden massgeblich organisiert haben soll.