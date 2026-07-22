Extremwetter

Mega-Sturm beschert Skigebieten in den Anden bis zu 4,5 Meter Neuschnee

Mehr «International»

In der südlichen Hemisphäre gab es für die Skigebiete in Chile einen verhaltenen Start in die Skisaison. Mehrere Regionen beklagten letzte Woche noch ähnliche Bedingungen, wie sie in der Schweiz Anfang des Winters verbreitet waren: Autobahnen aus Kunstschnee zierten die «Winter»-Landschaften:

Die Skigebiete in den Anden mussten lange auf den ersten richtigen Schneefall warten. Dieses Bild stammt vom 9. Juli 2026. Bild: keystone

Seither hat sich aber einiges getan, wie diese Bilder aus Ski Portillo in Chile zeigen:

Hier fielen laut der lokalen Behörden in den letzten sieben Tagen 4,5 Meter Schnee. Während des Sturms, der die Region erreichte, fielen innert drei Tagen gleich 3,7 Meter Schnee. Das Skigebiet musste schliesslich vor der schieren Menge kapitulieren. Der Chef des Skigebietes, Miguel Purcell, sagte während einer Pressekonferenz:

«Die Dauer und Intensität dieses Sturms sind äusserst ungewöhnlich und ändern sich ständig, sodass es schwierig ist, vorherzusagen, wann sich eine Wetterlücke auftun wird, um den Zugang zum Skigebiet auf dem Land- oder Luftweg wiederherzustellen.»

Die Teams des Gebietes versuchen aktuell, gefährliche Lawinenhänge zu sprengen und die Pisten wieder sicher zu machen. Dies könnte sich aber als Sisyphus-Arbeit entpuppen, denn die nächsten Stürme dürften laut Wettervorhersagen bereits anrollen. (leo)