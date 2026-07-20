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Wegen Balogun-Skandal: Anti-Gianni-Protest vor FIFA-Gebäude in Zürich

The german football fan Bengt Kunkel (R) demonstrates in front of the headquaters of the FIFA in Zurich, Switzerland against the FIFA president Gianni Infantino on Monday, 20. July 2026. One day after ...
Der deutsche Fussballfan Bengt Kunkel (rechts) protestierte gegen Gianni Infantino.Bild: keystone

Wegen Balogun-Skandal: Anti-Gianni-Protest vor FIFA-Gebäude in Zürich

Einige wenige Fussballfans haben am Montag vor dem FIFA-Hauptsitz in Zürich gegen die Entwicklungen im Weltfussball protestiert. Sie forderten den Rücktritt von Präsident Gianni Infantino.
20.07.2026, 19:3820.07.2026, 19:40

Die Kundgebung vor dem FIFA-Tor blieb friedlich und war von der Stadtpolizei Zürich bewilligt. Infantino war nicht anwesend.

Organisiert wurde die Aktion vom deutschen Fussballfan Bengt Kunkel, welcher der deutschen Nationalmannschaft nachreist und den deutschen Fans als «Vorsänger» einheizt. Zur Demonstration entschied er sich wegen des Skandals um den US-amerikanischen Spieler Folarin Balogun.

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Gianni Infantino und Donald Trump sind befreundet.Bild: keystone

FIFA-Präsident Infantino hatte dessen Rot-Sperre nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump aufheben lassen. Das «willkürliche Handeln» des FIFA-Präsidenten dürfe nicht einfach hingenommen werden, so Kunkel. Infantino hatte eine Einflussnahme des US-Präsidenten auf die Entscheidung abgestritten. (sda/con)

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