Kaum einer trägt einen Helm: Deshalb sind Kopfverletzungen bei Unfällen mit E-Scootern besonders häufig. Bild: keystone

Darum sind E-Trotti-Fahrten gefährlicher als bisher angenommen – besonders für Frauen

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Eine neue Studie zu E-Trottinetts zeigt: Wer damit stürzt, riskiert schwere Kopf- und Bauchverletzungen – und das viel öfter als auf dem Velo oder Motorrad.

«E-Trottinett-Unfälle zeigen ein ganz eigenes Verletzungsprofil», schreiben Forscherinnen und Forscher in der am Donnerstag in der Fachzeitschrift «Scientific Reports» veröffentlichten Studie. Sie analysierten Daten von über 15'000 E-Trottinett-, Velo- und Motorradfahrenden mit mittelschweren bis schweren Verletzungen in England und Wales.

Das Resultat: E-Trottinett-Fahrende schlagen besonders häufig mit dem Kopf auf. Das Risiko für ein schweres Schädel-Hirn-Trauma ist bei ihnen 3,45-mal höher als bei Motorradfahrern und 1,74-mal höher als bei Velofahrenden. Auch Organschäden sind nach E-Trottinett-Unfällen häufiger.

Als einen Hauptgrund nannten die Autoren die geringe Helmtragequote. Zudem trage die Bauweise mit hohem Schwerpunkt zum Risiko bei.

Frauen besonders häufig betroffen

Für E-Trottinett-Fahrerinnen scheint das Verletzungsrisiko besonders hoch: Laut einer am Donnerstag in der Fachzeitschrift «Scientific Reports» veröffentlichten Studie verunglücken Frauen 2,1-mal häufiger schwer.

Ihr Kollisionsrisiko ist ausserdem um 36 Prozent höher als das von Männern, was laut der Autoren daran liegen könnte, dass die meisten E-Trottinetts auf männliche Körperproportionen ausgelegt sind. (leo/sda)