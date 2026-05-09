Polizeirapport

Schüsse in Basel: 27-Jähriger verletzt – Täter flüchtet mit E-Scooter

Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen in Basel auf einen 27-jährigen Mann geschossen. Der Mann wurde verletzt ins Spital gebracht. Der Täter flüchtete.

Zum Tatzeitpunkt hielt sich der 27-Jährige in einem Hinterhof an der Kleinhüningerstrasse in Basel auf, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilte. Ein unbekannter Täter verletzte den Mann durch eine Schussabgabe. Anschliessend flüchtete der Täter auf einem Leichtmotorfahrrad (E-Scooter). Der verletzte Mann war noch ansprechbar und wurde ins Spital gebracht.

Eine durch die Kantonspolizei Basel-Stadt umgehend eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief bislang erfolglos. Warum es zu der Schussabgabe kam sowie der genaue Tathergang sind unklar und werden von der Kriminalpolizei ermittelt. (hkl/sda)