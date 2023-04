Nach Gebäudeeinsturz in Marseille letzte zwei Vermisste tot geborgen

Nach dem Gebäudeeinsturz in der Innenstadt von Marseille ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen. Die letzten beiden Opfer seien geborgen worden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Alle Bewohner des Hauses seien tot.

Bild: keystone

In der Nacht zum Sonntag war ein vierstöckiges Haus in der Rue de Tivoli im fünften Marseiller Arrondissement eingestürzt. Auch Teile der beiden benachbarten Häuser wurden dabei heruntergerissen. Einige Stunden später brach eines der danebenstehenden Häuser in sich zusammen.

Grund für den Einsturz war wohl eine Explosion. Fünf Menschen aus benachbarten Gebäuden wurden bei dem Unglück verletzt. Mehr als 30 Häuser wurden sicherheitshalber evakuiert. (sda/dpa)