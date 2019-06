Fussballstar Neymar wegen Vergewaltigung angezeigt

Liverpool auf dem Thron Europas – und Xherdan Shaqiri ist (beim Feiern) mittendrin

Liverpool mit dem Schweizer Xherdan Shaqiri hat zum sechsten Mal den wichtigsten Klubwettbewerb Europas gewonnen. Die von Jürgen Klopp trainierten «Reds» setzten sich im Champions-League-Final in Madrid gegen Tottenham Hotspur 2:0 durch.

Am Ende konnten die rund 30'000 Liverpool-Fans den Sieg doch noch in vollen Zügen geniessen. In der Nachspielzeit stimmten sie ihr «You'll never walk alone» an, nachdem sie zuvor 87 Minuten gehofft und gebangt hatten, ehe sie Origi erlöste. Der Belgier hatte …