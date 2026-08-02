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Ukraine: Schüsse im Rekrutierungszentrum in Odessa

Schüsse im Rekrutierungszentrum in Odessa

02.08.2026, 21:0502.08.2026, 21:05

Ein Unbekannter hat am Abend in einem Rekrutierungszentrum in der ukrainischen Hafenstadt Odessa das Feuer auf die Angestellten eröffnet. Vier Männer seien dabei verletzt worden, einer von ihnen schwer, berichteten die örtlichen Medien. Der Schütze flüchtete daraufhin.

Die Polizei habe die Wohnung des Schützen ausfindig gemacht, berichtete die Zeitung «Dumskaja». Der Mann habe sich dort verschanzt. Über das weitere Vorgehen der Polizei und die Motive des Mannes lagen vorerst keine Erkenntnisse vor. (sda/dpa)

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