Im Hafen von Chania auf Kreta kollidierten zwei Schiffe. Bild: Imago

Fähre kracht in Frachter im Hafen von Chania, Kreta

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Der private Videofilmer traut seinen Augen nicht: Ein lautes, anhaltendes Hupen, dann kracht eine ablegende Fähre im Hafen von Chania auf Kreta ungebremst in ein einlaufendes Frachtschiff.

Der gewaltige Rumms hinterlässt grosse Dellen sowohl am Bug des Fährschiffs als auch an der Brücke des Frachters. «Unglaublich!», ruft der private Filmer, dessen Video in griechischen Medien viral geht. Verletzt wurde bei dem spektakulären Unfall glücklicherweise niemand, wie griechische Medien berichten.

Die beteiligte Fähre «Elyros» hatte auf ihrer planmässigen Fahrt nach Piräus den Berichten zufolge 100 Passagiere, 32 Autos und 95 Lastwagen an Bord. Die Menschen mussten nach dem Unfall stundenlang an Bord im Hafen ausharren, denn nach solchen Unfällen muss erst eine technische Überprüfung der Fähre durchgeführt werden.

Auch aus Versicherungsgründen treten die Hafenbehörden in solchen Fällen in Aktion: An Bord der Fähre sollen durch den starken Aufprall manche der im Rumpf des Schiffes geparkten Fahrzeuge aneinander geprallt sein, so dass Schäden entstanden.

Meeresverschmutzung trat nach Angaben der Behörden durch den Unfall nicht auf. Nun muss noch die Ursache der Kollision untersucht werden – ist es möglich, dass die Kapitäne den jeweils anderen nicht gesehen haben? Oder dachte der eine, der andere gewähre ihm Vorfahrt? Auf Kreta ist man gespannt über den Ausgang des kuriosen Unfalls. (nil/sda/dpa)