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Kryptomilliardär mit Rekordspende an britische Rechtspartei Reform UK

Kryptomilliardär mit Rekordspende an britische Rechtspartei Reform UK

12.09.2026, 10:1512.09.2026, 11:50

Die rechtspopulistische britische Partei Reform UK hat einem Medienbericht zufolge eine Rekordspende in Millionenhöhe erhalten. Die 36 Millionen Pfund (umgerechnet rund 40 Millionen Franken) von einem Kryptowährungsunternehmer sind die grösste Einzelspende an eine politische Partei in Grossbritannien seit Beginn der Aufzeichnungen. Reform-Chef Nigel Farage sagte der Zeitung «The Telegraph», er fühle sich durch das Vertrauen des Spenders «geehrt».

KEYPIX - epa13213741 Reform UK leader Nigel Farage reacts as he gives a media interview on the third day of the Reform UK Annual Conference at the National Exhibition Centre (NEC) in Birmingham, Brita ...
Nigel Farage fühlt sich «geehrt».Bild: keystone

Der Kryptounternehmer sagte dem «Telegraph», er habe die 36 Millionen Pfund gespendet, um einen «fairen Kampf» bei den Wahlen zu gewährleisten. Ein neues Parlament wird im Vereinigten Königreich planmässig erst 2029 wieder gewählt.

Spendenvorwürfe auch gegen den Parteichef

Reform war in den vergangenen Wochen mehrfach durch mutmassliche Spendenskandale in die Schlagzeilen geraten. Die Polizei untersucht in einer Investigativrecherche erhobene Vorwürfe, die nahelegen, dass hochrangige Parteivertreter versucht haben, Spenden aus ausländischen Quellen zu verschleiern. Für die Annahme von Geldern gelten in Grossbritannien strenge Regeln.

Gegen Farage läuft zudem eine parlamentarische Untersuchung, nachdem er 2024 ein Geldgeschenk in Höhe von fünf Millionen Pfund (5,5 Millionen Franken) erhalten und nicht angegeben hatte. Der einstige Brexit-Vorkämpfer sagt, dass es sich nicht um eine Spende, sondern um ein persönliches Geschenk ohne Bedingungen gehandelt habe. (hkl/sda/dpa)

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