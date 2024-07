«Herzlichen Glückwunsch @Keir_Starmer zu einem historischen Wahlsieg im Vereinigten Königreich. 🇪🇺🇬🇧 sind wichtige Partner, die in allen Bereichen von gemeinsamem Interesse für unsere Bürger zusammenarbeiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrer Regierung in diesem neuen Zyklus für das Vereinigte Königreich. Wir sehen uns bald auf der Tagung der Europäischen Politischen Gemeinschaft am 18. Juli im Vereinigten Königreich, wo wir gemeinsame Herausforderungen wie Stabilität, Sicherheit, Energie und Migration erörtern werden.»