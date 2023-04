2016 auf dem sizilianischen Nato-Marinestützpunkt Melilli: Cristina Cattaneo versucht, einen von zweihundert Ertrunkenen zu identifizieren. Bild: visions du reel

Cristina Cattaneo will anonymen ertrunkenen Migranten ihre Identität zurückgeben

Seit zehn Jahren kämpft Dr. Cristina Cattaneo darum, die Menschen zu identifizieren, die bei der Überquerung des Mittelmeers ums Leben gekommen sind. Der Film «Pure Unknown», der jetzt am Dokumentarfilm-Festival Visions du Réel im Nyon gezeigt wird, erzählt davon.

Seit Anfang des Jahres wird Italien von einem beispiellosen Zustrom von Migranten überschwemmt. Anfang April wurde der Notstand ausgerufen, fünf Millionen Euro werden für die Erhöhung der Aufnahmekapazitäten bereitgestellt.

Tausende wurden von der italienischen Küstenwache gerettet. Trotzdem war das erste Quartal 2023 laut den Vereinten Nationen das tödlichste seit 2017. Zwischen Januar und März 2023 starben 441 Menschen auf See, eine Zahl, die jedoch höher liegen dürfte. Die Verstorbenen werden häufig unidentifiziert begraben, da Italien – und Europa – gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind.

Seit fast zehn Jahren leitet Dr. Cristina Cattaneo, Rechtsmedizinerin und Professorin an der Universität Mailand, ein Forschungsprojekt, in dessen Rahmen etwa 800 dieser Opfer identifiziert und die Familien, die nach ihren Vermissten suchen, informiert werden. Eine Arbeit, die 2013 mit dem Untergang eines Bootes auf Lampedusa begann, bei dem 366 Menschen starben. Cattaneo ist die Protagonistin des Films «Pure Unknown», der ihren Kampf nachzeichnet.

Sorgfältig wird die Hand eines Toten gereinigt. Bild: visions du reel

Was war ursprünglich das Ziel Ihres Forschungsprojekts?

Cristina Cattaneo: Als wir 2013 während der Tragödie auf Lampedusa begannen, wollten wir zwei Dinge beweisen. Erstens, dass die Familien der Opfer tatsächlich nach ihren Vermissten suchten - was damals von vielen bestritten wurde. Zweitens, dass es möglich ist, sie zu identifizieren.



Derzeit werden Migranten, die bei der Überquerung des Mittelmeers ums Leben kommen, vor allem in Italien nicht identifiziert.

Normalerweise werden bei einer Massenkatastrophe postmortale Daten gesammelt, Autopsien durchgeführt, und Familien, die nach ihren Vermissten suchen, stellen Fotos oder DNA zur Verfügung. Auf diese Weise stellen die Behörden Übereinstimmungen her und identifizieren die Opfer. In Italien und Europa sind die Techniken zur Entnahme und Aufbewahrung dieser Proben bei Todesfällen von Migranten auf See jedoch nicht aufeinander abgestimmt.



Werden trotzdem postmortale Analysen durchgeführt?

Ja. Postmortale Untersuchungen, DNA-Proben und in einigen Fällen sogar Autopsien werden durchgeführt. Die Daten werden gesammelt, aber niemand versucht, sie mit den Daten der Familien zu vergleichen.



Cristina Cattaneo und ihr Forschungsteam. Bild: dok.incubator

Wie kommt es, dass diese Verstorbenen bis heute ohne Namen begraben werden?

Ich habe nach mehr als zehn Jahren Recherche den traurigen Eindruck, dass das Schicksal dieser unbekannten Personen und ihrer Familien wenig interessiert. In Italien wie auch in Europa sorgt man sich vor allem um die Lebenden. Dabei hat sich gezeigt, dass die Familien der Vermissten sehr wohl nach ihren Verstorbenen suchen und vor allem, dass eine grosse Mehrheit dieser Menschen unter dem Trauma des mehrdeutigen Verlustes leidet – wenn der Verlust eines geliebten Menschen nicht klar ist, es keine Antworten gibt –, was Stress verursachen und zu Depressionen führen kann.



Präzisierung Die Internationale Föderation für Menschenrechte (FIDH) erklärt: «Wenn Menschen bei der Überfahrt auf See ums Leben gekommen sind, wird eine Untersuchung eingeleitet, die von der Staatsanwaltschaft und der Polizei durchgeführt wird.» Das Ziel ist jedoch nicht, das Opfer zu identifizieren, sondern festzustellen, ob ein Verbrechen vorliegt. Wenn ein Verbrechen vermutet wird, kann eine Autopsie angeordnet werden.

Wäre es einfach, die Identifizierung dieser «reinen Unbekannten», wie Sie sie nennen, zu institutionalisieren?

wir haben es bewiesen. Die verschiedenen Technologien existieren bereits und sind leicht anzuwenden. In den europäischen Staaten gibt es forensische Labore. Und es gibt so viele Daten – unter anderem klinische und medizinische –, die innerhalb und ausserhalb der Länder sicher ausgetauscht werden. Die Lösung ist einfach.



Wie lässt sich dies konkret umsetzen?

Jedes Land in Europa sollte eine Stelle haben, die sich der Sammlung von Daten vermisster Personen widmet. Dazu gehören auch Migranten, die auf See ums Leben gekommen sind. So werden die Familien der Opfer wissen, wohin sie sich wenden können, um die für die Identifizierung notwendigen Informationen zu liefern. Die Proben werden dann abgeglichen und zwischen den Ländern ausgetauscht. Denn was die Leute vergessen, ist, dass die meisten Angehörigen bereits in Europa sind. Sie wissen einfach nicht, wie oder wo sie nach ihren Vermissten suchen sollen. Beispielsweise könnte eine Mutter in Deutschland ihren toten Sohn in Italien finden.



Sie traten ihre Reise an, um zu leben, und endeten in einem Sarg. Bild: dok.incubator

Stimmt es, dass Familien von Opfern nach Mailand reisten, um nach Vermissten zu suchen?

Genau das ist der Fall. Im Jahr 2023 wissen viele Menschen immer noch nicht, dass es unser Forschungsprojekt gibt, dass wir die Daten eines Teils der Migranten sammeln, die auf See gestorben sind. Wir arbeiten auch mit NGOs oder Ländern wie der Schweiz zusammen, die uns kontaktieren, um uns zu fragen, ob wir diese oder jene Person identifiziert haben, damit die Familien nicht reisen müssen.



Warum haben Sie sich entschieden, an diesem Film teilzunehmen?

Ursprünglich war dieses Forschungsprojekt wissenschaftlich. Es ist nun politisch. Wir sind im März 2022 nach Brüssel gereist, um die institutionelle Einrichtung dieses Datenerhebungsprozesses und die gesetzliche Regelung der Identifizierung von Migranten, die auf See gestorben sind, zu fordern.



Bild: visions du reel

Und was ist seitdem passiert?

Nichts. Meine Kollegen und ich waren fest davon überzeugt, dass es uns gelingen würde, ein Gesetz zu schaffen, das diese Regelungslücke schliessen würde, denn ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir ohne ein solches Gesetz nirgendwohin kommen würden. Wir haben all die Jahre ehrenamtlich gearbeitet. Nun ist es an den Regierungen, diese Arbeit zu finanzieren.



Erwarten Sie nun, dass sich die Dinge ändern?

Ich erwarte nichts, ich kämpfe weiter. Ausserdem müssen wir noch einige Personen identifizieren. Wir werden das Projekt abschließen, wenn diese Arbeit abgeschlossen ist. Was mich beunruhigt, ist, wie es weitergeht. Es ist April und die Zahl der Migranten, die in Italien bei der Überquerung des Mittelmeers ums Leben gekommen sind, ist bereits sehr hoch.



«Pure Unknown» wird am Samstag, den 22. April, und am Dienstag, den 25. April, beim Dokumentarfilm-Festival Visions du Réel in Nyon ausgestrahlt. Hier geht es zum Programm.