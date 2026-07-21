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Höher als angenommen: Iran-Krieg kostet USA bisher 37,5 Milliarden

Defense Secretary Pete Hegseth listens at a Senate Appropriations Committee hearing, Tuesday, July 21, 2026, on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Pete Hegseth
Hegseth warb im Kongress für einen Nachtragshaushalt in Höhe von 67 Milliarden Dollar für das Verteidigungsministerium.Bild: keystone

Höher als angenommen: Iran-Krieg kostet USA bisher 37,5 Milliarden Dollar

21.07.2026, 23:5121.07.2026, 23:51

Der Krieg gegen den Iran kostet die USA nach Angaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth inzwischen 37,5 Milliarden Dollar. Das sagte Hegseth bei einer Anhörung im US-Senat auf Nachfrage des demokratischen Senators Dick Durbin. Die bisherige Schätzung hatte bei 29 Milliarden Dollar gelegen.

Hegseth machte zugleich deutlich, dass es sich nicht ausschliesslich um bereits angefallene Kosten handelt. Die Summe umfasse neben den bisherigen Ausgaben auch erwartete Kosten bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres am 30. September. Dazu zählten unter anderem Soldzahlungen für Militärangehörige sowie Betriebs- und Wartungskosten.

Hegseth wirbt für Milliarden-Nachtrag

Durbin fragte weiter, ob die anhaltenden Gefechte darauf hindeuteten, dass die Kosten in den kommenden Monaten weiter steigen könnten. Hegseth antwortete, ein Teil der genannten 37,5 Milliarden Dollar berücksichtige bereits voraussichtliche Ausgaben bis Ende September.

Hegseth warb im Kongress für einen Nachtragshaushalt in Höhe von 67 Milliarden Dollar für das Verteidigungsministerium. Das Geld soll unter anderem die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte sichern, verbrauchtes Material ersetzen und Investitionen in Munition sowie neue Waffensysteme beschleunigen.

Waffenruhe weiter unter Druck

Er betonte mehrfach, dass der beantragte Nachtragshaushalt den regulären Verteidigungsetat nicht ersetzen solle. Er sei als zusätzliche Soforthilfe gedacht. Sein Ziel sei angesichts der weltweiten Sicherheitslage ein Verteidigungshaushalt von 1,5 Billionen Dollar für das Haushaltsjahr 2026.

Die USA und Israel begannen am 28. Februar Luftangriffe gegen den Iran. Die US-Regierung begründet den Einsatz damit, verhindern zu wollen, dass die Islamische Republik in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Eine im April vereinbarte Waffenruhe und ein Rahmenabkommen für weitere Verhandlungen wurden zuletzt durch gegenseitige Angriffe überschattet. Es wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Nach Angaben des US-Militärs starben inzwischen 18 US-Soldaten in dem Krieg. (sda/dpa)

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