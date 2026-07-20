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Iran-Krieg: USA laut Marco Rubio gesprächsbereit

USA laut Rubio gesprächsbereit – Vermittler machen Vorschläge für Verhandlungen mit Iran

20.07.2026, 10:2920.07.2026, 10:29

Der Iran hat angesichts der neuen militärischen Eskalation mit den USA eigenen Angaben zufolge Vorschläge von Vermittlern für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen erhalten.

Aussenamtssprecher Ismail Baghai bestätigte eine entsprechende Frage in Teheran, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Der Iran werde sich jedoch weiter entschlossen verteidigen, sagte er.

«Ich betone erneut, dass der diplomatische Apparat seine Aufgaben gemeinsam und im Einklang mit den Verteidigern des Vaterlandes in den Streitkräften weiterverfolgt. Die über Vermittler vorgebrachten Vorschläge wurden uns mitgeteilt und sind bei uns eingegangen», sagte Baghai.

US-Aussenminister Marco Rubio hatte kurz zuvor bekannt gegeben, dass die USA trotz neuer Angriffe gegen den Iran weiter zu Gesprächen mit Teheran bereit sind. «Wir sind stets offen für Diplomatie», sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) vor seinem Abflug zum Aussenministertreffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean. Es müsse aber eine Vereinbarung sein, die Teheran auch bereit sei, einzuhalten.

«Wir haben es mehrfach mit dem Iran versucht und werden es auch weiterhin versuchen. Sollte sich diese Tür öffnen, würden wir das begrüssen», ergänzte Rubio.

Das US-Militär bombardierte in der neunten Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik. Von dort wurden Explosionen in gleich mehreren Gebieten gemeldet. Als Reaktion auf die US-Angriffe führte Teheran erneut Vergeltungsschläge gegen Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region aus.

(sda/dpa)

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