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Hegseth im Kongress von Anti-Iran-Kriegs-Rufen unterbrochen

Hegseth im Kongress von Anti-Iran-Kriegs-Rufen unterbrochen

21.07.2026, 21:5121.07.2026, 21:51
epa13125393 Protesters hold up pictures of Iranian girls before US Secretary of Defense Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs General John testify on the Defense Department&#039;s budget before the ...
Eine Frau hält Fotos von iranischen Mädchen hoch während einer Anhörung.Bild: keystone

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist bei einer Anhörung im US-Parlament von Protesten gestört worden. Gleich mehrmals nacheinander wurde er von Demonstranten unterbrochen, die ein Ende des Iran-Kriegs forderten. Beamte führten die Protestler aus dem Raum im Kapitol.

Die USA und Israel starteten am 28. Februar Luftangriffe gegen den Iran. Die US-Regierung will nach eigenen Angaben erreichen, dass die Islamische Republik niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Eine im April vereinbarte Waffenruhe und ein Rahmenabkommen zu vertieften Verhandlungen zwischen den USA und Iran wurden in den vergangenen Tagen durch gegenseitige Angriffe überschattet. Es wird befürchtet, dass der Konflikt immer weiter eskaliert.

Verteidigungsminister Hegseth, der sich selbst Kriegsminister nennt, kam zur Anhörung, um für Mittel im Nachtragshaushalt für die Verteidigung Amerikas zu werben. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Wie viele Soldaten im Iran-Krieg bisher starben – und wie viele Zivilisten
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