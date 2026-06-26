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Strasse von Hormus: Donald Trump wirft Iran Bruch der Waffenruhe vor

Wegen Hormus-Attacke: Trump wirft Iran Bruch der Waffenruhe vor

26.06.2026, 19:2626.06.2026, 19:26

US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstossen zu haben. Wie der Republikaner auf der Plattform Truth Social schrieb, startete der Iran mindestens vier Drohnenangriffe gegen Schiffe in der Strasse von Hormus. Eine der Drohnen habe ein Frachtschiff getroffen. Der Frachter konnte demnach aber seine Fahrt trotz Schadens fortsetzen.

Das US-Militär habe die anderen drei Drohnen abgeschossen. «Dies ist offensichtlich ein törichter Verstoss gegen unsere Waffenruhe-Vereinbarung», schrieb Trump. Nähere Angaben, wann sich genau die Angriffe ereignet haben sollen, machte er nicht.

Am Donnerstag war ein Angriff auf ein Frachtschiff in der Strasse von Hormus bekanntgeworden. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) teilte mit, ein «unbekanntes Projektil» habe die Brücke des Schiffes beschädigt. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarden gewarnt hatten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien. (sda/dpa)

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