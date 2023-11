Was wir über den Angriff auf das Dschablia Flüchtlingslager wissen

Palästinenser suchen in riesigen Kratern nach Überlebenden. Bild: keystone

Was wir über den Angriff auf das Dschabaliya Flüchtlingslager wissen

Riesige Krater, eingestürzte Gebäude, aneinandergereihte Leichensäcke: Das Flüchtlingslager Dschabaliya bietet ein Bild der Zerstörung. Am Dienstagnachmittag wurde es zur Zielscheibe Israels. Was wir darüber wissen.

Was ist passiert?

Bei einem Grossangriff des israelischen Militärs am Dienstag auf Dschabaliya im Norden des Gazastreifens sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.

Bei dem Schlag wurden nach Angaben des israelischen Militärs am Dienstag rund 50 Terroristen getötet, darunter ein Drahtzieher des Massakers der islamistischen Hamas in Israel vom 7. Oktober. Laut einem Arzt des Kamal-Adwan-Spitals kamen mindestens 35 Menschen bei dem Angriff ums Leben, darunter auch Kinder und Frauen. Zudem seien mehr als 200 Verletzte in die Klinik eingeliefert worden, sagte Hussam Abu Safija der Deutschen Presse-Agentur.

Gemäss der Nachrichtenagentur AFP habe man auf Videoaufnahmen vom Unglücksort mindestens 47 Leichen ausmachen können, die aus den Trümmern gezogen worden seien.

Was sagt Israel?

Das israelische Militär sprach von einem «gross angelegten Angriff» auf eine «militärische Hochburg der Hamas» im Westen der Stadt Dschabaliya. Dort seien unter anderem Terroristen ausgebildet worden. Neben Bodentruppen seien auch Kampfflugzeuge an dem Angriff beteiligt gewesen. Infolge der Bombardierungen seien auch Tunnel eingestürzt.

Bei dem Einsatz wurde demnach der Hamas-Kommandeur Ibrahim Biari getötet, der den Angaben nach unter anderem an den Hamas-Massakern im israelischen Grenzgebiet von vor dreieinhalb Wochen beteiligt gewesen sein soll. Ob Biari wirklich tot ist und ob er sich da befunden hat, lässt sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Biari habe sich zwischen Zivilisten versteckt, was eine häufige Taktik der Hamas sei, so das israelische Militär. Zudem habe die islamistische Organisation in der Gegend die Kontrolle über zivile Gebäude gehabt, hiess es weiter.

Was sagt die Hamas?

Die Hamas bestreitet vehement, dass sich einer ihrer Anführer im Flüchtlingslager aufgehalten hätte. Hazem Qassem, der Sprecher der militanten Gruppe, wirft Israel vor, mit dieser Angab das «abscheuliche Verbrechen gegen sichere Zivilisten, Kinder und Frauen im Lager Dschabaliya» rechtfertigen zu wollen.

Nach Darstellung des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden bei dem Angriff auf Dschabaliya «Hunderte Menschen» verletzt und getötet. Eine exakte Angabe zur Zahl der Toten machte die Behörde nicht. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Was sagen die Leute vor Ort?

Der Angriff, der eine riesige Explosion zur Folge hatte, habe sich angefühlt wie ein Erdbeben, erzählte Einwohner Ragheb Aqal der Nachrichtenagentur AFP.

«Ich ging hin und sah die Zerstörung. Häuser, die unter den Trümmern begraben waren, Leichenteile, Märtyrer und Verwundete in grosser Zahl.»

Mohammad Ibrahim sei gerade in einer Schlange gestanden, um Brot zu kaufen, als plötzlich sechs bis acht Bomben gefallen seien. Gegenüber CNN erzählt er:

«Da waren sieben bis acht riesige Löcher im Boden, voll mit getöteten Menschen, überall Leichenteile. Es fühlte sich an, wie das Ende der Welt.»

Ein Video der nächstgelegenen medizinischen Einrichtung von Dschabaliya, zeigt, wie sich Leichen vor dem Gebäude aneinanderreihen. Drinnen warten währenddessen verletzte Menschen darauf, behandelt zu werden.

Ein Screenshot des Videos, dass die Leichensäcke vor dem Spital zeigt.

Viele von ihnen werden auf dem Boden versorgt, da das Spital bereits komplett überfüllt ist. Zum Teil werden deshalb auch Menschen zum Al-Shifa-Spital transportiert. Das Spital also, unter dem sich laut israelischen Angaben eine Hauptzentrale der Hamas befinden soll. Das Al-Shifa ist allerdings ebenso voll. Eine junge Ärztin erzählt gegenüber CNN:

«Kleine Kinder kamen mit tiefen Wunden und schweren Verbrennungen in das Spital. Sie kamen ohne ihre Familien. Viele schrien und fragten nach ihren Eltern. Ich blieb bei ihnen, bis wir einen Platz finden konnten, denn das Spital war voll mit Patienten.»

(saw, mit Material der Nachrichtenagenturen sda und dpa)