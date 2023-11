Bundesrat will weitere 90 Millionen für Hilfe im Nahen Osten

Weitere 90 Millionen für Hilfe im Nahen Osten – Cassis informiert jetzt live

Der Bundesrat beantragt dem Parlament, weitere 90 Millionen für humanitäre Hilfe im Nahen Osten bereitzustellen. Mit den Geldern will er in Israel, den Palästinensergebieten und in Nachbarländern vor allem die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und die Uno unterstützen.

Auch dort tätige internationale Nichtregierungsorganisationen, die im humanitären Bereich tätig sind, sollen Geld erhalten, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Er schreibt, die humanitäre Lage in dieser Region sei «äusserst besorgniserregend». Im Gazastreifen sei die Lage «katastrophal». Unter anderem gehen 15 Millionen Franken ans Internationales Komitee vom Roten Kreuz oder 10 Millionen Franken an Unicef. Aber auch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen oder Ärzte ohne Grenzen bekommen Geld. Die Liste der berücksichtigten Organisationen sei abschliessend, so Cassis vor den Medien.

Er anerkenne das Recht Israels auf Selbstverteidigung und Sicherheit, schreibt der Bundesrat weiter. Er erinnere daran, dass beide Parteien verpflichtet seien, die Zivilbevölkerung zu schützen und das humanitäre Völkerrecht zu beachten.

Es brauche humanitäre Feuerpausen oder Waffenruhen, um den Zugang zu Hilfsgütern zu ermöglichen und die Bevölkerung zu versorgen. Der Konflikt im Nahen Osten drohe, die ganze Region zu destabilisieren. Die Zahl der Menschen in Not werde wohl noch weiter ansteigen. (sda)

