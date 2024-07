Nach Hanijas Tod: Wer von den führenden Hamas-Köpfen noch übrig ist

Als Mitglied der politischen Führung der Hamas gilt Zahar als eine weitere prominente Figur. Er wurde 1945 in Gaza geboren und war dort als Arzt tätig, bis ihn die israelischen Behörden aufgrund seiner politischen Haltung entliessen. Auch er war massgeblich an der Gründung der Hamas beteiligt und ist noch immer einer ihrer wichtigsten Offiziellen.

Hanija wurde 1963 in einem Flüchtlingslager in Gaza geboren und wuchs im Gazastreifen auf, wo er während seiner Zeit als Studierender in den 80er-Jahren zur Hamas stiess. 2006 war er kurzzeitig palästinensischer Premierminister.

Den Tod Hanijas sehen Beobachter als grossen Erfolg für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Dieser hatte geschworen, nach dem Terrorüberfall der Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen in Israel am 7. Oktober mit 1200 Toten die Hamas-Führer auszuschalten.

Die Nachricht von der Tötung des politischen Anführers der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, versetzt den Nahen Osten in Aufruhr. Nach Angaben der Terrororganisation wurde er bei einem israelischen Angriff auf seine Residenz in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet.

Russland nimmt seit Beginn des Jahres langsam, aber stetig weitere Gebiete der Ukraine ein. Am stärksten unter Druck stehen die ukrainischen Verteidiger aktuell in der Oblast Donezk. Vor Pokrowsk nahmen am Wochenende russische Einheiten die beiden Dörfer Prohres und Jewheniwka ein. Präsident Selenskyj musste zugeben: «In Richtung Pokrowsk erfolgten in dieser Woche die zahlreichsten Angriffe. In Donezk gibt es extreme Herausforderungen.»